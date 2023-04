W marcu 2023 roku spadły (w porównaniu do lutego) ceny zdecydowanej większości grup handlowo-gatunkowych drewna w Polsce na aukcjach portalu e-drewno Lasów Państwowych. Wzrosły nieznacznie jedynie ceny dwóch grup handlowych drewna świerkowego. Ile kosztują poszczególne rodzaje i grupy handlowe drewna w 2023 roku sprzedawane przez Lasy Państwowe? Sosna, świerk, buk, dąb, olcha brzoza. Ile kosztuje drewno opałowe (kominkowe)? Ile trzeba zapłacić za takie drewno u leśniczego a ile u sprzedawców na portalach ogłoszeniowych?

Sprzedaż drewna - Lasy Państwowe

Lasy Państwowe sprzedają w I półroczu 2023 roku drewno w następujących procedurach:

• Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (sprzedaż ofertowa),

• Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje systemowe),

• Aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje e-drewno),

• Aukcje i submisje,

• Negocjacje handlowe,

• Sprzedaż na podstawie cennika detalicznego.



Lasy Państwowe: Podsumowanie zakończonych procedur sprzedaży drewna na I półrocze 2023 r.

Cena drewna bukowego W_STANDARD BK na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 473 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 425 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 565 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 1869 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 418 zł/m3.

Lasy Państwowe

Cena drewna brzozowego S_S2A BRZ na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 340 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 358 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 377 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 6441 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 419 zł/m3.

Lasy Państwowe

Cena drewna brzozowego W_STANDARD BRZ na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 541 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 436 zł/m sześc. Ale w czterech ostatnich miesiącach 2022 roku cena tej grupy handlowej wynosiła ponad 600 zł za 1 m3. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 555 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 624 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 504 zł/m3.

Cena drewna dębowego S_S2A DB na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 542 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 430 zł/m sześc., a w grudniu 2022 r. - 756 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 614 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 2430 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 432 zł/m3.

Cena drewna dębowego W_STANDARD DB na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 1300 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 1206 zł/m sześc. ale w grudniu 2022 r. średnia cena tej grupy handlowej dębiny wzrosła do 1713 zł za 1 m3. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 1414 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 2687 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 1095 zł/m3.

Lasy Państwowe

Cena drewna olchowego W_STANDARD OL na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 539 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 383 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 579 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 756 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 415 zł/m3.

Cena drewna sosnowego W_STANDARD SO na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 371 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 538 zł/m sześc., a w październiku 2022 r. - 517 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 376 zł/m sześc.

Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 19130 metrów sześc. tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 374 zł/m3.

sosna W Standard - ceny na aukcjach e-drewno - marzec 2023 Lasy Państwowe

Cena drewna sosnowego WK_STANDARD SO na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 360 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 486 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 378 zł/m sześc. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 30622 metrów sześc. tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 374 zł/m3.

sosna WK Standard - ceny na aukcjach e-drewno - marzec 2023 Lasy Państwowe

Cena drewna sosnowego S_S2A SO na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 308 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 345 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 319 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 39397 metrów sześc. tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 320 zł/m3.

sosna S S2A - ceny na aukcjach e-drewno - marzec 2023 Lasy Państwowe

Cena drewna sosnowego S_S2B_GD SO na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 345 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 489 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 347 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 14896 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 373 zł/m3.

Cena drewna sosnowego S_S2B_GK SO na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 388 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 591 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 406 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 3082 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 378 zł/m3.

Cena drewna świerkowego W_STANDARD SW na portalu e-drewno wzrosła w marcu 2023 r. do 434 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 513 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 425 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 7474 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 408 zł/m3.

Cena drewna świerkowego WK_STANDARD SW na portalu e-drewno wzrosła w marcu 2023 r. do 414 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 506 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 408 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 8543 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 389 zł/m3.

Cena drewna świerkowego S_S2A SW na portalu e-drewno spadła w marcu 2023 r. do 323 zł/m3 (średnia cena na aukcjach)

W marcu 2022 roku średnia cena tego typu drewna (tej grupy handlowo-gatunkowej) wynosiła 356 zł/m sześc. Na aukcjach w lutym 2023 r. średnia cena tego typu drewna wynosiła 333 zł za 1 metr sześcienny. Na aukcjach w marcu 2023 r. sprzedano 34297 metrów sześciennych tego typu drewna.

Natomiast średnia cena tego sortymentu reprezentatywnego tej grupy handlowo-gatunkowej uzyskana w procedurach sprzedażowych Lasów Państwowych na I półrocze 2023 r. wyniosła 317 zł/m3.

świerk S S2A - ceny na aukcjach e-drewno - marzec 2023 świerk S S2A - ceny na aukcjach e-drewno - marzec 2023 Lasy Państwowe

E-drewno

Serwis e-drewno to system umożliwiający zakup drewna w nadleśnictwach całej Polski w drodze aukcji elektronicznych prowadzony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.



Z systemu E-drewno mogą korzystać podmioty gospodarcze (po wcześniejszej rejestracji w Portalu Leśno-Drzewnym). Nie będąc zarejestrowanym użytkownikiem można obserwować przebieg licytacji, ale nie można licytować.



Kontrahenci niezarejestrowani w Portalu Leśno-Drzewnym powinny się zgłosić do nadleśnictwa lub innej jednostki organizacyjnej LP w celu dokonania rejestracji. Administrator w jednostce LP dokona jednoczesnej rejestracji w PL-D i E-drewno.

Zarejestrowany w systemie kontrahent może uczestniczyć w dowolnej liczbie aukcji prowadzonych z wykorzystaniem Internetu, w dowolnym nadleśnictwie.



Aby rozpocząć licytację konieczne jest też wpłacenie wadium w wysokości określonej w regulaminie, które jest zabezpieczeniem na wypadek niepodpisania przez klienta umowy na zakup wylicytowanego drewna.

Drewno opałowe 2023 – ceny detaliczne w nadleśnictwach

Poprzez przedstawiony wyżej serwis e-drewno drewno kupują hurtowo przede wszystkim firmy. Natomiast detalicznie (zwłaszcza drewno opałowe) można kupić drewno bezpośrednio u leśniczego na podstawie cenników i regulaminów ustalanych przez poszczególne nadleśnictwa. Cenniki i regulaminy są publikowane na stronach internetowych nadleśnictw. Jest to z reguły najtańsza opcja zakupu drewna na opał.

Przykład Nadleśnictwa Łąck – regulamin sprzedaży detalicznej i cennik 2023

Przykładowo w Nadleśnictwie Łąck detaliczna sprzedaż drewna odbywa się w kancelariach leśnictw w wyznaczonym dniu i godzinach podanych w ogłoszeniu wywieszonym w tablicy ogłoszeń przed kancelarią leśnictwa. Możliwa jest też jest sprzedaż w innym uzgodnionym z leśniczym terminie.



Dowodem sprzedaży drewna jest:

- oryginał asygnaty z paragonem fiskalnym w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej albo

- oryginał asygnaty i faktura VAT w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, żądającego wystawienia faktury VAT.



Kupującemu po uregulowaniu należności za drewno w kancelarii leśnictwa wręczany jest oryginał asygnaty wraz z paragonem fiskalnym, a w przypadku żądania faktury oryginał asygnaty.



Przy wydaniu drewna w lesie Kupujący musi okazać zarówno asygnatę jak i paragon (dotyczy osoby fizycznej). W przypadku żądania przez kupującego faktury VAT, sprzedający nie drukuje paragonu. Kupującemu wręcza oryginał asygnaty natomiast wydruk faktury następuje w biurze nadleśnictwa. Przy wydaniu drewna kupujący okazuje jedynie oryginał asygnaty.



Dostarczenie faktury następuje w drodze przesyłki pocztowej.



Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać (wywozić) bez uprzedniego doręczenia asygnaty lokalnym organom administracji leśnej (leśniczy, podleśniczy) celem uzyskania na niej adnotacji o wydatku drewna. Samowolny wywóz drewna z lasu bez powiadomienia leśniczego (podleśniczego) może skutkować nałożeniem sankcji karnych.

Wywóz z lasu odbywa się w uzgodnionym z leśniczym (podleśniczym) dniu i godzinie, drogami wskazanymi przez wydającego drewno. Transport drewna oraz czynności załadunkowe organizowane są przez Kupującego na jego koszt i ryzyko.

Wywóz zakupionej partii drewna winien nastąpić co najwyżej w dwóch turach.

Kupującego obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie (14 dni od daty zakupu). Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego lub kradzieży zakupionego produktu.

Pełna treść regulaminu: Regulamin sprzedaży na podstawie cennika detalicznego - Nadleśnictwo Łąck

Ceny drewna opałowego 2023 - Nadleśnictwo Łąck

Aktualne ceny w tym nadleśnictwie zostały opublikowane w cenniku (Cennik cen detalicznych 2023 – Nadleśnictwo Łąck).

Ceny drewna opałowego kupowanego w Lasach Państwowych zależą od rodzaju drewna, sortymentu a także sposobu pozyskania.

Drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa (czyli de facto kosztem nadleśnictwa – wycinka, czy zbiór drewna przez pracowników nadleśnictwa) ma w tym nadleśnictwie następujące ceny (sortyment „Drewno opałoweS4” – za 1 metr sześcienny):

Drewno drzew iglastych (np. sosna, świerk, modrzew, jodła, daglezja i inne) – 159,90 zł brutto;

Grab, buk - 282,90 zł brutto;

Dąb jesion - 246,00 zł brutto;

Brzoza, klon, wiąz, akacja - 233,70zł brutto;

Olcha, czeremcha - 209,10 zł brutto;

Topola, osika, wierzba, lipa - 147,60 zł brutto.

Natomiast drewno pozyskane kosztem Nabywcy (np. własnoręczny zbiór tzw. drobnicy, gałęziówki, czy wycinka – oczywiście za zgodą leśniczego) ma w tym nadleśnictwie następujące ceny:

Sortyment „Drobnica opałowa (gałęzie) M2” (chodzi tu o gałęzie o średnicy w cieńszym końcu /w korze/ do 7cm) - za 1 metr sześcienny:

- z drzew iglastych - 36,90 zł brutto;

- z drzew liściastych - 49,20 zł brutto.

Sortyment „Drewno opałowe S4” - za 1 metr sześcienny:

Z drzew iglastych: 61,50 zł brutto;

Grab, buk, dąb jesion, brzoza, klon, wiąz, akacja - 86,10 zł brutto;

Olcha, czeremcha, topola, osika, wierzba, lipa - 61,50 zł brutto.

Nadleśnictwo Złotów – regulamin sprzedaży detalicznej i cennik 2023

Także w Nadleśnictwie Złotów można kupić drewno w ilościach detalicznych. Zgodnie z aktualnym w 2023 roku regulaminem sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest na podstawie cennika detalicznego wszystkim zainteresowanym podmiotom, zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.



Cennik detaliczny drewna jest dostępny m.in. na stronie internetowej nadleśnictwa ale także w leśnictwach i biurze nadleśnictwa.

Do sprzedaży detalicznej oferowane jest drewno pozyskane w ramach gospodarki leśnej Nadleśnictwa, które nie zostało zakontraktowane do sprzedaży w ramach zawartych umów.

Sprzedaż drewna odbywa się w leśnictwach oraz biurze nadleśnictwa na następujących zasadach:

a) sprzedaż w leśnictwach prowadzona jest wyłącznie osobom fizycznym – konsumentom, zasadniczo dwa razy w miesiącu w dni określone przez właściwego leśniczego oraz w inne dni robocze po uprzednim uzgodnieniu z właściwym leśniczym.

b) sprzedaż w biurze nadleśnictwa jest prowadzona zarówno osobom fizycznym – konsumentom, jak i przedsiębiorcom w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Sprzedaż drewna odbywa się loco las – po zrywce (drewno przygotowane do wywozu w lesie).

Nadleśnictwo nie świadczy usługi transportu drewna.

Przy sprzedaży detalicznej obowiązują następujące formy płatności:

a) Przy zakupie w leśnictwach: zapłata gotówkowa

b) Przy zakupie w nadleśnictwie: zapłata gotówkowa, karta płatnicza lub przelew na rachunek bankowy nadleśnictwa.

Dokumentem potwierdzającym zakup jest asygnata wraz z paragonem fiskalnym lub faktura. Faktury są wystawiane tylko w biurze nadleśnictwa.

Warunkiem wydania drewna z lasu jest okazanie asygnaty lub faktury wraz z dowodem wpłaty lub wydrukiem z terminala płatniczego. W przypadku płatności przelewem osoba wystawiająca fakturę dokonuje potwierdzenia wpływu środków na rachunek nadleśnictwa.

Fakt wydania drewna musi zostać odnotowany na dokumencie sprzedaży drewna (data, ilość).

Nabywcę obowiązuje 14 dniowy termin wywozu zakupionego drewna. Termin wywozu może zostać przedłużony na prośbę nabywcy maksymalnie o 7 dni.

W przypadku nieodebrania drewna w wyznaczonym terminie kupujący może zostać obciążony kosztami związanymi z zabezpieczeniem drewna przed wylotem szkodników.

Nadleśnictwo Złotów radzi, że gdy ktoś chce kupić drewno na własne potrzeby (np. opał) powinien najpierw skontaktować się z właściwym miejscowo leśniczym najlepiej najbliżej naszego miejsca zamieszkania – bo transport (odbiór) drewna musi zapewnić kupujący. Bowiem to leśniczy jest najlepiej zorientowany, czy ma na stanie lub będzie miał do sprzedaży drewno.

Ceny drewna w Nadleśnictwie Złotów w 2023 roku

Nadleśnictwo wyjaśnia, że drewno liściaste jest droższe od iglastego, bo ma większą gęstość, przez co jest bardziej wydajne opałowo (kaloryczne). Najczęściej kupowanym sortymentem jest drewno opałowe tzw. wałki (symbol sortymentu S4) w cenie brutto za 1 m3:

- drewno iglaste 135,30 zł,

- drewno liściaste 162,36 zł.

Ceny pozostałych sortymentów są w cenniku na 2023 rok.

Samowyrób - drewno pozyskane kosztem nabywcy

Nadleśnictwo Złotów informuje także, że istnieje możliwość zakupu drewna opałowego po niższej cenie, jeżeli kupujący we własnym zakresie pozyska drewno na powierzchni, gdzie wcześniej prowadzono prace związane z pozyskaniem drewna. Jest to tzw. samowyrób. W tym celu należy zwrócić się do leśniczego aby przydzielił powierzchnię, na której będzie można przygotować drewno. W ramach samowyrobu można przygotować drewno opałowe tzw. grubiznę opałową (symbol S4) lub gałęziówkę czyli drobnicę opałową (symbol M2). Wszystkie sztuki drewna o średnicy w cieńszym końcu powyżej 7 cm zalicza się do grubizny opałowej.

Cena drewna wyrabianego kosztem nabywcy wynosi w 2023 roku brutto za 1 m3 (grubizna opałowa):

- drewno iglaste 67,65 zł,

- drewno liściaste 81,18 zł.

Drobnica opałowa (gałęziówka) kosztuje za 1 m3 brutto:

- iglasta 54,12 zł,

- liściasta 60,27 zł.

Dodatkowy rabat 90%

Na drewno pozyskane kosztem nabywcy na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia lub pasach przeciwpożarowych klient może uzyskać dodatkowo rabat w wysokości 90 % pod warunkiem, że uprzątnie powierzchnię z gałęzi i chrustu zgodnie ze wskazaniami leśniczego.

Czym różnią się: kubik drewna stosowego, metr przestrzenny, metr sześcienny

Nadleśnictwo Złotów wyjaśnia, że:

Metr przestrzenny (mp) określa ilość drewna w korze z wolnymi przestrzeniami pomiędzy wałkami drewna.

Metr sześcienny (m3), potocznie zwany kubikiem, określa ilość czystego, pozbawionego kory drewna, mieszczącą się w stosie o wymiarach 1x1x1 m, ale przy założeniu, że pomiędzy poszczególnymi sztukami drewna nie ma żadnych przerw.

1 m3 - kostka litego drewna 1x1x1 m - jest podstawową, oficjalną miarą używaną w ewidencji i przy sprzedaży drewna. Do przeliczeń służą tzw. współczynniki zamienne. A zatem:

1 mp wałków sosnowych x współczynnik zamienny 0,65 = 0,65 m3 (metr sześcienny)

1 m3 wałków sosnowych x współczynnik zamienny 1,54 = 1,54 mp

Zatem jeżeli klient kupi 1 metr sześcienny drewna opałowego, to będzie go miał prawie dwa razy więcej niż przy zakupie 1 metra przestrzennego – wyjaśniają eksperci Nadleśnictwa.

Ceny drewna opałowego i kominkowego na ogłoszeniowych portalach internetowych (OLX, Allegro, sprzedajemy.pl)

Na portalach ogłoszeniowych (np. OLX, Allegro, sprzedajemy.pl) ceny są bardzo różne. Zależą od rodzaju drewna, stopnia wysuszenia drewna (sezonowania), rozmiaru drewna (pocięte lub porąbane/łupane lub nie), a także od kosztów transportu (w tym od odległości od oferenta). Jako drewno opałowe są także oferowane stare deski, czy stemple budowlane – tu cena jest znacznie niższa ale i mniejsza dostępność takich ofert. Warto zwrócić uwagę, że są oferty nie wskazujące rodzaju drewna – w takim wypadku mamy zapewne do czynienia z najmniej nadającymi się do palenia rodzajami drewna (np. sosnowego). Podobnie trzeba uważać na oferty drewna mieszanego (różne rodzaje drewna zarówno iglaste jak i liściaste) – tu też cena jest zwykle okazyjna ale nie mamy informacji ile poszczególnych rodzajów drewna jest w tej „mieszance”.

Ceny na OLX – przykładowe oferty z kwietnia 2023 r.

Drewno bukowe i dębowe – 490 zł za 1 m3 (drewno pocięte na kawałki 25cm lub 33cm, ręcznie ułożone na palecie – cena z dowozem do klienta).

Drewno grabu – 510 zł za 1 m3 (drewno pocięte na kawałki 25cm lub 33cm, ręcznie ułożone na palecie – cena z dowozem do klienta).

Drewno opałowe brzoza i olcha – 200 zł za 1 m3 (drewno w różnych rozmiarach, w balach, nie pocięte – cena bez transportu).

Drewno sosnowe - 200 zł za 1 m3 (drewno suche w balach, nie pocięte – cena bez transportu).

Drewno brzozowe - 230 za 1 m3 (drewno w balach, nie pocięte – cena bez transportu).

Ceny na Allegro – przykładowe oferty z kwietnia 2023 r.

Drewno brzozowe i olchowe – 310 zł za 1 mp (metr przestrzenny) – drewno w kawałkach 35-40 cm – bez transportu.

Drewno dębowe – 450 zł za 1 mp (metr przestrzenny) – drewno w kawałkach 35-40 cm – bez transportu.

Ceny na sprzedajemy.pl – przykładowe oferty z kwietnia 2023 r.

Drewno bukowe, brzozowe - 440 zł za 1 mp (metr przestrzenny) – drewno w kawałkach 25-33 cm – bez transportu.

Drewno dębowe - 399 zł za 1 m3 – drewno kominkowe, cena z transportem.

Drewno bukowe - 423 zł za 1 m3 – drewno kominkowe, cena z transportem.

Dla porównania warto też wskazać, że Castorama oferuje aktualnie 1 mp (metr przestrzenny) suchego drewna drzew liściastych (połupanego) w cenie 748 zł (cena ze sklepu internetowego).

Źródło: Lasy Państwowe., serwis e-drewno, raporty okresowe z marca 2023 r., Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Złotów, portale ogłoszeniowe OLX, Allegro, sprzedajemy.pl.

Źródło: Lasy Państwowe, serwis e-drewno: raporty okresowe z kwietnia 2023 r., Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Złotów.

oprac. Paweł Huczko