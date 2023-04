Doradcy podatkowi nie chcą mieć tego samego kodu PKD co księgowi. Dlaczego?

KIDP: trzeba rozdzielić 69.20Z na dwa różne kody - jeden dla usług doradztwa podatkowego a drugi dla usług księgowych

We wniosku z 28 marca 2023 r., skierowanym do Dyrektora Departamentu Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, Andrzej Ladziński, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych zaproponował rozdzielenie czynności doradztwa podatkowego i księgowości w nowej klasyfikacji PKD.



Doradcom podatkowym chodzi o to, aby obecną klasyfikację: podklasę 69.20Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe rozdzielić na dwa różne kody.

Kodem 69.20.A oznaczane miałyby być wyłącznie czynności doradztwa podatkowego.

Natomiast kod 69.20.B stosowany byłby przez osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

KIDP: Aktualne połączenie w jednym kodzie PKD doradztwa podatkowego i usług księgowych wprowadza w błąd organy ścigające nieuprawnione wykonywanie doradztwa podatkowego

Zdaniem Krajowej Izby Doradców Podatkowych konieczne jest rozdzielenie w PKD usług księgowych od usług doradztwa podatkowego. Bowiem aktualnie obowiązujący podział jest krzywdzący dla doradców podatkowych i może wprowadzać w błąd, nie tylko podatników, ale również organy państwa, w tym organy ścigające nieuprawnione wykonywanie doradztwa podatkowego.



KIDP podkreśla, że zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, regulowanym przepisami prawa i wymaga wysokich kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym, wykształcenia oraz wyróżnia się obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania kodeksu etyki. A – zdaniem KIDP - osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, z racji m. in. zróżnicowania swojej struktury nie podlegają regulacji ustawowej, zaś czynności te może wykonywać teoretycznie każdy.



Doradcy podatkowi mają też obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (także po zakończeniu obsługi klienta). Księgowi prowadzący usługowo księgi rachunkowe nie mają takiego obowiązku.



- Obecny podział w PKD utrudnia Krajowej Radzie Doradztwa Podatkowego realizację jej ustawowych obowiązków polegających na weryfikacji prawidłowości wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmioty do tego uprawnione. Weryfikacja na podstawie grupy w PKD jest niemożliwa bowiem należą do niej, oprócz ok. 9 tysięcy doradców podatkowych i ok. 500 podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, również niemierzalne ilości osób i podmiotów świadczących usługi księgowe – argumentuje Andrzej Ladziński, Przewodniczący KRDP w piśmie z 28 marca 2023 r.



Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych