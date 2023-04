KAS: Zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy nie dotyczy podróżnych

Zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy

Przypomnijmy, że 15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. z 2023, poz. 717). Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca 2023 r. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski (m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw).



Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego spoza UE

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina też, że ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE), przywóz spoza UE żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) w dalszym ciągu jest objęty ścisłą reglamentacją.



Surowe procedury prawne w tym zakresie zostały wprowadzone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2122/2019 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.

