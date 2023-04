Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2023 roku do 22 maja. Uwaga! Są nowe wzory ZUS DRA i ZUS RCA

ZUS wskazuje, że każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.).

Roczne rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2023 roku. Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej trzeba wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2023 roku:

ZUS przypomina, że dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA oraz ZUS RCA) zostały odpowiednio zmienione przez rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 258).

Ważne Odpowiedni druk z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. należy przekazać do ZUS do 22 maja 2023 r.

Jakie zmiany w ZUS DRA i ZUS RCA?

Zmodyfikowano bloki „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”: XII w ZUS DRA i III.F w ZUS RCA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).



W odniesieniu do skali podatkowej dodano pole dotyczące kwoty należnego podatku za rok, którego dotyczy rozliczenie roczne. Pole to wypełniają wyłącznie osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które korzystały z możliwości obniżania składki do wysokości zaliczki na podatek za poszczególne miesiące.



Dodano także pola dotyczące informacji o zmianie formy opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych (art. 14–15 i 17 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1265), tj. od 1 stycznia albo od 1 lipca 2022 r.

Jak należy przekazać roczne rozliczenie na nowych dokumentach

Ważne Nowe wersje dokumentów można wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaktualizowane programy ZUS udostępni 28 kwietnia 2023 r.

Wersja papierowa nowych dokumentów jest dostępna w placówkach ZUS. Może z nich skorzystać płatnik składek, który rozlicza składki wyłącznie za siebie albo zgłaszający do ubezpieczeń nie więcej niż 5 ubezpieczonych - jeśli nie korzysta z elektronicznej formy przekazywania dokumentów.



Na stronie internetowej ZUS udostępniono kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne . Pomoże on w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które będą składać dokumenty w wersji papierowej.



Więcej informacji ZUS na temat rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w poradnikach:

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Pomoc ZUS

Każda osoba prowadząca działalność może uzyskać pomoc:

podczas e-wizyty w ZUS,

w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl ,

, u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

