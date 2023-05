Ceny zbóż w Polsce – koniec kwietnia, początek maja 2023. Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak?

Ile kosztują zboża w Polsce pod koniec kwietnia i na początku maja 2023 roku? Jakie ceny osiągają zboża na rynku krajowym i w eksporcie? Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto? Jak informuje 2 maja 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa w swoim newsletterze - w ostatnich dniach ceny zbóż oferowane przez przetwórców i firmy skupowe osłabły. Notowane spadki cen zbóż na giełdzie paryskiej oraz umacniający się złoty do głównych walut przekładają się na korektę cen zbóż oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów i tym samym wywierają presję na ceny ziarna na rynku wewnętrznym.

Ceny zbóż 2023 – sytuacja na rynku polskim

Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że po okresie całkowitego zblokowania handlu ziarnem w minionym tygodniu, w ostatnich dniach kwietnia 2023 r. notowano wzrost zainteresowania rolników sprzedażą zbóż po tym, jak rząd opublikował rozporządzenia dotyczące wsparcia finansowego dla producentów zbóż oraz dopłat do transportu ziarna do portów. Wielu rolników sonduje nadal rynek pod kątem oferowanych cen i terminu dostaw. Zdaniem IZP w związku z trwającymi pracami polowymi, większych obrotów ziarnem należy się spodziewać po długim weekendzie majowym.



Po tym, jak część przetwórców kupiła więcej ziarna w związku z notowanym wyraźnym wzrostem ofert sprzedaży zbóż, pod koniec marca zakupy spowolniły. W ofertach zakupów przez przetwórców dominują oferty zakupu surowca na dostawy w maju/czerwcu 2023 r.



Notowane spowolnienie produkcji pasz przez wytwórnie powoduje, iż zapotrzebowanie na surowiec z ich strony także jest mniejsze. Przy obecnych poziomach cen zbóż, wielu rolników decyduje się bowiem na przygotowywanie mieszanek paszowych we własnym zakresie na bazie posiadanego ziarna.

Ceny zbóż w Polsce

W zależności od regionu kraju ceny z dostawą kształtują się na poziomie (wg stanu na 28 kwietnia 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5 proc.) - 900-980 zł/t;

- pszenica paszowa – 850-950 zł/t;

- żyto konsumpcyjne – 760-820 zł/t;

- żyto paszowe – 680-760 zł/t;

- jęczmień paszowy – 780-880 zł/t;

- pszenżyto – 780-880 zł/t;

- owies paszowy – 750-850 zł/t;

- kukurydza – 900-980 zł/t;

- rzepak – 1850-1980 zł/t.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że w portach (głównie w porcie Gdynia) w dalszym ciągu notuje się duże załadunki ziarna pszenicy oraz w mniejszych ilościach kukurydzy na statki. W kwietniu 2023 r., eksport pszenicy drogą morską mógł przekroczyć 500 tys. ton, a kukurydzy wynieść ok. 200 tys. ton.

Ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów w maju lub czerwcu 2023 r. (wg stanu na 28 kwietnia 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) 945 zł/t,

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) 995 zł/t,

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) 1035 zł/t,

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) 1055 zł/t,

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) 1075 zł/t,

- kukurydza (DON 2000) 990-1000 zł/t,

- kukurydza (DON 3000) 970-980 zł/t,

- kukurydza (DON 4000) 940-950 zł/t.



Ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów w żniwa 2023 r. (wg stanu na 28 kwietnia 2023 r.)

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) 1045 zł/t (dostawa Sz /G/G VIII-IX),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) 1075 zł/t (dostawa Sz /G/G VIII-IX),

- pszenżyto 870 zł/t (dostawa Sz /G/G VIII X),

- żyto paszowe 745 zł/t (dostawa Sz /G/G VIII X),

- kukurydza (DON 2000) 880-900 zł/t (dostawa G/G, X XI).



Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, eksport zbóż na kołach do Niemiec jest stosunkowo niewielki i w znacznej mierze dotyczy realizacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy żyta, pszenżyta i pszenicy. Obecne relacje kursowe nie sprzyjają zawieraniu nowych kontraktów eksportowych.

Import zbóż do Polski

Izba Zbożowo-Paszowa (w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska) informuje, że w odniesieniu do importu ziarna, z dniem 17 kwietnia br. polski rząd wstrzymał import zbóż i innych surowców rolnych z Ukrainy na teren kraju, ale zgodził się na tranzyt ziarna. W piątek 28 kwietnia br. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi zgodziła się zatrzymać import zboża z Ukrainy do pięciu krajów „frontowych”: Polski, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Porozumienie na poziomie UE oznacza, że obowiązujące w tej chwili zakazy poszczególnych państw członkowskich zostaną zniesione i zastąpione zakazem wspólnotowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska, 28 kwietnia 2023 r. na giełdzie w Chicago (CBOT - Chicago Board of Trade cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2023 wyniosła 227,66 USD/t i była o 6,4% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie lipcowym 2023 spadła o 5,9% i wyniosła 232,81 USD/t.



Ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w ostatnim tygodniu kwietnia 2023 r., spadły, do najniższego poziomu od 19 miesięcy. W piątek 28 kwietnia cena pszenicy w kontrakcie majowym 2023 na MATIFie wyniosła 238,50 EUR/t i była o 1,7% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 spadła o 2,9% i wyniosła 236,50 EUR/t.

Jak wskazują eksperci IZP, ceny pszenicy spadają gdyż duża globalna podaż skłania handlowców do coraz odważniejszego ignorowania powtarzających się ostrzeżeń Moskwy odnośnie wycofania się Rosji z umowy zbożowej po 18 maja 2023 r. Część uczestników rynku widzi jednak szansę na porozumienie w sprawie przedłużenia umowy gdyż trwają rozmowy na temat rosyjskich żądań, w szczególności finansowania eksportu.



Kraje UE zgodziły się 28 kwietnia 2023 r. na przedłużenie o rok zawieszenia ceł i kontyngentów na import surowców rolnych z Ukrainy, równolegle z planami czasowego zakazu importu do wschodnich członków graniczących z Ukrainą.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa