Ceny zbóż - II. połowa maja 2023. Pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak

Jak informuje 22 maja 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa w swoim newsletterze - w ostatnich dniach ceny zbóż oferowane przez przetwórców i firmy skupowe osłabły. Notowane spadki cen zbóż na giełdzie paryskiej oraz umacniający się złoty do głównych walut przekładają się na korektę cen zbóż oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów i tym samym wywierają presję na ceny ziarna na rynku wewnętrznym.

Ceny zbóż w trzecim tygodniu maja 2023 r.– sytuacja na rynku polskim

Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że po okresie wzmożonego handlu zbożami w I połowie maja, w trzecim tygodniu maja obroty ziarnem na rynku krajowym osłabły. Zdaniem IZP wielu mniejszych rolników, którzy byli bardzo aktywni na rynku w ostatnim czasie sprzedało już zmagazynowane ziarno. Natomiast duże gospodarstwa, które dysponują profesjonalną powierzchnią magazynową nie sprzedają i zapewne przetrzymają ziarno do początku sierpnia. Tym bardziej, że ceny oferowane przez eksporterów za zboża z dostawą w sierpniu 2023 r. są wyższe od cen oferowanych za ziarno z dostawą w maju/czerwcu bieżącego roku.



W analizowanym okresie (15-19 maja 2023 r.), jak podaje IZP, zboża kupują przetwórcy, ale po ostatnim wysypie ziarna część wytwórni pasz i młynów kupuje już wybiórczo bądź wstrzymała skup. Pszenicę i kukurydzę cały czas kupują eksporterzy, zarówno z dostawą do portów jak i magazynów zlokalizowanych na terenie kraju. Ale spora zniżka cen zbóż na francuskiej giełdzie MATIF powoduje też spadki cen zbóż oferowanych w Polsce przez eksporterów oraz krajowych przetwórców i firmy skupowe.

Ceny zbóż w Polsce

W zależności od regionu kraju ceny z dostawą kształtują się na poziomie (wg stanu na 19 maja 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5 proc.) - 820-960 zł/tonę;

- pszenica paszowa – 750-880 zł/tonę;

- żyto konsumpcyjne – 700-750 zł/tonę;

- żyto paszowe – 630-680 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 700-820 zł/tonę;

- pszenżyto – 700-820 zł/tonę;

- owies paszowy – 680-750 zł/tonę;

- kukurydza – 800-900 zł/tonę;

- rzepak – 1650-1730 zł/tonę.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że cały czas notuje się dynamiczne tempo eksportu pszenicy i kukurydzy drogą morską. Większość eksportu ziarna zbóż realizowane jest przez terminale portowe w portach Gdańsk i Gdynia (G/G). Znacznie mniejsze załadunki notuje się w porcie Szczecin/Świnoujście (Sz). Zdaniem IZP wiele wskazuje na to, iż w maju 2023 r. wielkość eksportu ziarna pszenicy i kukurydzy przez porty będzie równie duża jak w kwietniu br kiedy to łączne przeładunki zbóż w eksporcie wyniosły ponad 700 tys ton.



W przypadku pszenicy, eksporterzy kupują już ziarno z dostawą do portów w czerwcu 2023 r. ale pszenica jest na bieżąco przez nich kupowana z dostawą do magazynów zlokalizowanych w Polsce.



Ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów w czerwcu i lipcu 2023 r. (wg stanu na 19 maja 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) - 885 zł/t (dostawa G/G, 15 VI VII),

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) - 935 zł/t (dostawa G/G 15.VI-VII, SzVI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) - 975 zł/t (dostawa G/G 15.VI-VII, SzVI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) - 995 zł/t (dostawa G/G 15.VI-VII, SzVI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) - 1015 zł/t (dostawa G/G 15.VI-VII, SzVI-VII),

- kukurydza (DON 2000) - 920-950 zł/t (dostawa G/G, VI),

- kukurydza (DON 3000) - 900-930 zł/t (dostawa G/G, VI),

- kukurydza (DON 4000) - 870-900 zł/t (dostawa G/G, VI).



Ceny innych zbóż w eksporcie:

- pszenżyto - 830 zł/t (dostawa G/G, VI VII),

- żyto - 730 zł/t (dostawa G/G, VI VII),

- jęczmień 845 PLN/t (dostawa Sz V).



Ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów w żniwa 2023 r. (wg stanu na 19 maja 2023 r.)

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) 995 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) 1025 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenżyto 845 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-X),

- żyto paszowe 745 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-X),

- kukurydza (DON 2000) 830-850 zł/t (dostawa G/G, X-XI).



Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, eksport zbóż na kołach do Niemiec niemiecki jest obecnie niewielki i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniejszych kontraktów. Notowany wzrost kosztów transportu kołowego, a także wyraźne umocnienie złotego do euro ograniczają możliwości większego wywozu zbóż za zachodnią granicę.

Import zbóż do Polski

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że w przypadku importu zbóż Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi zgodziła się, by do 5 czerwca 2023 r zatrzymać import wybranych zbóż i roślin oleistych z Ukrainy do pięciu krajów „ Polski, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Słowacji Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Planowane już również wystąpienie z wnioskiem 5 krajów do Komisji Europejskiej o przedłużenie rozporządzenia mówiącego o zakazie importu z Ukrainy zbóż, rzepaku i słonecznika po 5 czerwca br. Minister Robert Telus deklarował chęć, by zakaz ten obowiązywał przynajmniej do końca 2023 roku.

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska 19 maja 2023 r. na giełdzie w Chicago (CBOT - Chicago Board of Trade) cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2023 wyniosła 222,30 USD/t i była o 4,7% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 także spadła o 4,7% i wyniosła 226,71 USD/t.



Ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w trzecim tygodniu maja 2023 r., spadły do najniższego poziomu od blisko 2 lat. Główną przyczyną jest przedłużenie umowy zbożowej, na mocy której przez Ukraina przez kolejne 2 miesiące będzie mogła eksportować surowce rolne przez porty Morza Czarnego.

W piątek 19 maja 2023 r. cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2023 na MATIFie wyniosła 222 50 EUR/t i była o 5,2% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2023 spadła o 4,3% i wyniosła 228 50 EUR/tonę.



Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zwrócił uwagę 19 maja 2023 r., że cena pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF spadła do 220 euro za tonę, co jest wartością najniższą od wielu lat. Jak dodał szef MRiRW, rząd zauważył, że od paru dni sprzedaż zboża przez rolników w Polsce maleje, stąd decyzja o podniesieniu kwoty dopłat do sprzedawanego zboża, która w przypadku pszenicy od 15 maja została podniesiona do 3025 zł od hektara.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa