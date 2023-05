Błędny przelew bankowy jest odwracalny

Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

Przelew na błędny numer rachunku

Gdy pomylisz się w numerze konta, bank ma dwie możliwości: odrzucić przelew lub go zrealizować. Wszystko zależy od tego, czy wpisany numer konta w ogóle istnieje. Jeśli nie ma konta o takim numerze, to bank odrzuci przelew i odeśle pieniądze z powrotem do nadawcy.

Jeśli podany numer konta istnieje, przelew zostanie zrealizowany. Nie ma znaczenia, czy w przelewie podasz dobre czy złe nazwisko odbiorcy, złą nazwę firmy (słowem: dane, które nie istnieją w połączeniu z podanym numerem konta w żadnym banku). Nietrudno o taką pomyłkę, jeśli na przykład przepisujesz dane z faktur i przez przypadek połączysz informacje z dwóch dokumentów. Możesz wówczas za pośrednictwem swojego banku rozpocząć specjalną procedurę odzyskania pieniędzy (na podstawie przepisów art. 143a-c ustawy o usługach płatniczych). Należy złożyć w swoim banku wniosek o zwrot mylnie wysłanego przelewu. Twój bank w ciągu 3 dni roboczych poinformuje bank odbiorcy, że na koncie swojego klienta zaksięgował przekazane przez pomyłkę pieniądze. Bank odbiorcy zwróci się do swojego klienta o zwrot przelewu. Adresat błędnego przelewu ma 30 dni na zwrot pieniędzy na rachunek banku odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie zwróci pieniędzy w tym terminie, możesz złożyć pisemny wniosek do swojego banku udostępnienie jego danych osobowych. Po ich otrzymaniu, możesz skierować przeciwko odbiorcy sprawę do sądu o zwrot pieniędzy.

Dobry numer konta, ale złe dane

Z kolei literówka w danych odbiorcy bądź błąd w tytule przelewu nie zmienią nic. Środki trafią na konto odbiorcy, ponieważ banki księgują płatności na podstawie wskazanego w przelewie numeru rachunku.

Za duża kwota przelewu

Co natomiast, jeśli dane odbiorcy i jego numer konta były prawidłowe, ale kwota była błędna? Jeżeli nie uda się samodzielnie odzyskać pieniędzy, może pomóc w tym twój bank. Skontaktuje się z bankiem odbiorcy, aby poprosić o ich zwrot. Odzyskanie pieniędzy zależy w tym przypadku od dobrej woli drugiej strony. Warto wiedzieć, że zawsze pozostaje droga sądowa z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Przy wpisywaniu niestandardowo dużej kwoty istnieje też szansa na upewnienie się, czy jest ona właściwa. Niektóre banki wysyłają swoim klientom SMS-y, jeżeli wykonują one przelewy na dużą kwotę (np. powyżej 10 tysięcy złotych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przelew na zamknięte konto

Jeśli z kolei odbiorca zamknął konto bankowe, z którego wcześniej korzystał, nie ma się czym martwić – pieniądze wrócą na twój rachunek.

Jak uniknąć błędów?

Jeśli przelejesz pieniądze niewłaściwej osobie, w pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim bankiem. Bank jest w stanie pomóc odzyskać pieniądze. Warto także wyrobić sobie nawyk dwukrotnego sprawdzania wszystkich danych i wykonywać przelewy bez pośpiechu. Może to pomóc uchronić się przed wieloma błędami, a przede wszystkim stresem związanym z odzyskiwaniem źle przelanych pieniędzy.

Autor: Monika Drozdowska, manager Zespołu Operacji Międzybankowych w Credit Agricole