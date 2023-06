Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

Nowa wersja aplikacji pozwala:

wysłać wiadomości do ZUS i odczytywać na nie odpowiedzi,

umówić wizytę w placówce ZUS,

działać w imieniu osoby, która nadała Ci upoważnienie do PUE ZUS.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla rodziców i opiekunów dzieci, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin:

świadczenia wychowawczego 500+,

świadczenia dobry start 300+,

dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,

rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Aplikacja mZUS 2023 - aktualne funkcje i możliwości

W aplikacji mZUS można m.in w prosty sposób złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, dofinansowanie do żłobka oraz rodzinny kapitał opiekuńczy. W aplikacji mZUS można również sprawdzić status swojego wniosku i dane o wypłacie świadczeń i wykonać wiele innych czynności.

Wniosek o: świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy;

Jeśli wcześniej składałeś do ZUS wniosek o świadczenie 300+ lub 500+ i przyznano Ci świadczenie, możesz na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Do kreatora pobiorą się wszystkie Twoje dane. Jeśli coś się zmieniło, możesz to poprawić.



Jeśli tworzysz dowolny wniosek i masz dzieci zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, możesz w kreatorze wybrać dane tych dzieci. Dzięki temu nie musisz ich wprowadzać ręcznie.



Jeśli chcesz poinformować o zmianie placówki lub opiekuna albo o zakończeniu uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, możesz wskazać dziecko zgłoszone w poprzednim wniosku o dofinansowanie. Do kreatora pobiorą się wszystkie dane dziecka (w tym informacje o poprzednich danych żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna).

Sprawdzenie statusu złożonego wniosku w aplikacji mZUS

W aplikacji mZUS jest dostęp do wniosków, które trafiły do ZUS różnymi kanałami, tj. przez: aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia.

Ponadto w aplikacji mZUS można:

podejrzeć dane o wypłatach Twoich świadczeń – sprawdzisz kwotę świadczenia i termin jego wypłaty;

– sprawdzisz kwotę świadczenia i termin jego wypłaty; nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS – jeśli zezwolisz na połączenie, aplikacja wybierze numer do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) na Twoim urządzeniu;

– jeśli zezwolisz na połączenie, aplikacja wybierze numer do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) na Twoim urządzeniu; napisać wiadomość do COT ZUS i odczytać odpowiedź na nią – w aplikacji będziesz mieć dostęp do pełnej korespondencji z COT;

– w aplikacji będziesz mieć dostęp do pełnej korespondencji z COT; umówić wizytę w placówce ZUS – w aplikacji możesz wybrać placówkę ZUS i wskazać termin, w którym chcesz umówić się na wizytę;

– w aplikacji możesz wybrać placówkę ZUS i wskazać termin, w którym chcesz umówić się na wizytę; przejść do strony, która umożliwia rezerwację e-wizyty w ZUS – na Twoim urządzeniu uruchomi się przeglądarka internetowa z dostępem do strony, na której umówisz e-wizytę;

– na Twoim urządzeniu uruchomi się przeglądarka internetowa z dostępem do strony, na której umówisz e-wizytę; odczytać powiadomienia, które pojawiły się na Twoim profilu PUE – jeśli na Twoim PUE pojawiła się wiadomość, zobaczysz ją również w aplikacji (może to być np. informacja o wystawionym zwolnieniu lekarskim e-ZLA);

– jeśli na Twoim PUE pojawiła się wiadomość, zobaczysz ją również w aplikacji (może to być np. informacja o wystawionym zwolnieniu lekarskim e-ZLA); otrzymać komunikaty przeznaczone dla aplikacji mZUS – przypomnimy Ci np. o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy;

– przypomnimy Ci np. o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy; działać w imieniu osoby, która nadała Ci upoważnienie do PUE ZUS – jeśli na PUE ZUS masz upoważnienie do obsługi innej osoby, możesz w aplikacji wybrać jej konto i sprawdzić np. status złożonego wniosku o świadczenie dla rodziny;

– jeśli na PUE ZUS masz upoważnienie do obsługi innej osoby, możesz w aplikacji wybrać jej konto i sprawdzić np. status złożonego wniosku o świadczenie dla rodziny; sprawdzić, co się zmieniło w nowej wersji aplikacji – gdy udostępnimy nową wersję aplikacji z kolejnymi funkcjami, poinformujemy Cię o tym, co się w niej zmieniło.

Jak działają wszystkie funkcje aplikacji mZUS, sprawdzisz w "Podręczniku użytkownika" (pdf 3,3 MB)

Instalacja aplikacji i powiązanie z profilem na PUE ZUS

Aplikację mobilną mZUS – po zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie – trzeba połączyć ze swoim profilem na PUE ZUS. Sprawdź, jak to zrobić, w instrukcji "Jak aktywować aplikację mZUS" (pdf 2,7 MB) . Przed instalacją aplikacji upewnij się, że masz profil na PUE ZUS i jest on aktywny. Informacje o tym, jak założyć profil na PUE ZUS .