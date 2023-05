ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

Pierwsze roczne rozliczenie składki zdrowotnej

22 maja 2023 r. upłynął termin złożenia przez płatników składek pierwszego w historii roczne rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie to dotyczyło 2022 roku. Z tego rozliczenia mogła wynikać albo niedopłata składki albo jej nadpłata.

Nadpłata składki zdrowotnej

Jeżeli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok płatnikowi wyszła nadpłata, to może (najpóźniej 1 czerwca 2023 r.) złożyć wniosek o zwrot tej nadpłaty. Wniosek taki (formularz RZS-R) zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Płatnik powinien ten wygenerowany przez ZUS wniosek sprawdzić i podpisać, a i przesłać do ZUS. W takim przypadku ZUS przekaże nadpłatę składki zdrowotnej na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Gdzie znaleźć wniosek na PUE ZUS?

Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem.

Ważne Wniosek o zwrot na PUE ZUS jest udostępniony w zakładce Moje dane, sekcja Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Konieczne potwierdzenie numeru rachunku bankowego

Jednocześnie ZUS przestrzega, że przed podpisaniem i wysłaniem wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej koniecznie jest potwierdzenie numeru rachunek bankowego, na który ma być przekazany zwrot.



Jeżeli rachunek bankowy, na który powinien być dokonany zwrot nie jest zapisany na koncie w ZUS, aby go dodać należy złożyć dokument ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnia składek.

Co jeżeli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje też, że jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w ww. terminie (do 1 czerwca 2023 r.) i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku.

Niedopłata składki zdrowotnej za 2022 rok

ZUS wskazuje, że gdy z rocznego rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej za 2022 rok, to płatnik miał obowiązek zapłacić tę kwotę wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja.

Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę - jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.