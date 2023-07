Do UE nie można przywozić żywności pochodzenia zwierzęcego. Dlaczego? Jakie są wyjątki?

Ważne

W sytuacji, gdy do UE następuje przywóz przez podróżnego większej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, należy spełniać wymogi jak dla przesyłek handlowych, tj.:

• dysponować urzędowym świadectwem weterynaryjnym oraz

• przedstawić towar razem z właściwą dokumentacją w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.