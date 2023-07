Umowa franczyzy w kodeksie cywilnym

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza uregulować umowę franczyzy w kodeksie cywilnym. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej, który został 26 lipca 2023 r. opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD506.

Umowa franczyzy - aktualny stan prawny. Czym jest franczyza?

Umowa franczyzy jest obecnie tzw. umową nienazwaną, co oznacza, że nie ma w kodeksie cywilnym (ani w innym akcie prawnym) przepisów regulujących wprost zasady zawierania tej umowy i jej cechy. Natomiast możliwość zawierania umów franczyzy wynika ze statuowanej w Kodeksie cywilnym zasady swobody umów.

W praktyce obrotu gospodarczego zawiera się wiele umów franczyzowych. Cechami odróżniającymi tę umowę od innych umów jest świadczenie jednej strony umowy (franczyzodawcy - FD) polegające na udzieleniu drugiej stronie umowy franczyzy (franczyzobiorcy- FB) zezwolenia na korzystanie z jego nazwy, firmy, godła, symboli, znaków towarowych, patentów, know-how, koncepcji i techniki prowadzenia działalności gospodarczej, z zobowiązaniem do udzielenia jej pomocy, w zamian za świadczenie drugiej strona (franczyzobiorcy) w postaci zobowiązania się do prowadzenia własnej działalności zgodnie ze wskazówkami organizatora sieci i do zapłaty wynagrodzenia.

W Polsce umowa franczyzy jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach (np. w handlu detalicznym, gastronomii). Szacuje się, że aktualnie ponad 500 tys. osób jest zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce. Według danych z 2020 roku w Polsce działało wtedy ponad 1300 różnych sieci franczyzowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że dochodzą do niego sygnały dotyczące dysfunkcji systemów franczyzowych w Polsce, które przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej w ten sposób. W 2020 r. na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został opracowany przez prof. R. Adamusa (UO) raport pt. „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy”. Zgodnie z treścią raportu do dysfunkcji systemów franczyzowych należy zaliczyć m. in.:

1. Problem nierzetelnych informacji - wizja franczyzy roztaczana przez organizatorów sieci (FD) nie zawsze pozytywnie weryfikowana jest w rzeczywistości. Wiele osób nie jest merytorycznie przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako franczyzobiorcy.

2. Nierównowagę kontraktową stron - Pozycja gospodarcza franczyzodawcy jest nieporównywalna z pozycją franczyzobiorców – najczęściej mikro- i małych przedsiębiorców. Umowy franczyzowe są umowami przystąpienia (adhezyjnymi), nie poddawanymi jakimkolwiek negocjacjom. Franczyzobiorców – w razie konfliktów z organizatorami sieci – nie jest stać na prowadzenie sporów prawnych. Dysproporcja możliwości jest na tyle znacząca, że w przypadku konfliktu prawnego niektóre sprawy sporne nawet nie trafiają do sądów. Działa tzw. efekt mrożący.

3. Narzucanie nierynkowych cen nabywania towarów franczyzodawcy lub osób przez niego wskazanych. Problemem może być narzucanie kanałów odbioru towarów i usług za ceny odbiegające od zwykłych cen rynkowych. Praktyki takie są rodzajem ukrytego wynagrodzenia organizatora sieci.

4. Ukryte opłaty.

5. Problem długoterminowości umów franczyzowych. Niekiedy konstrukcja długoletniej umowy czyni z franczyzobiorcy „więźnia” kontraktu. W przypadku gdy udział w sieci staje się dla franczyzobiorcy toksyczny, ma on w praktyce ograniczone możliwości rozwiązania umowy.

6. Długotrwałość sporów sądowych z umów franczyzy.

7. Trudności przy rozwiązaniu umów franczyzowych. Umowy franczyzowe bardzo często zastrzegają niesymetryczne warunki rozwiązywania umów. Z zasady bardziej korzystną sytuację prawną posiadają FD. Bardzo często zastrzegane są drastyczne kary umowne na wypadek rozwiązania umowy franczyzy z uwagi na okoliczności obciążające franczyzobiorcę.

8. Faktyczny brak korelacji pomiędzy wysokością opłat franczyzowych a zyskiem franczyzobiorcy. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty, że sieci franczyzowe w niedopuszczalny sposób przerzucają na franczyzobiorców koszty ich rozwoju i związane z tym ryzyka są nierównomiernie dystrybuowane.

Umowa franczyzy w kodeksie cywilnym

Aby przeciwdziałać tym dysfunkcjom Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zakładającym wprowadzenie specjalnej regulacji w kodeksie cywilnym dot. zawierania i stosowania umowy franczyzy.

W tych nowych przepisach określone zostaną m. in.:

- prywatnoprawna regulacja umowy franczyzy poprzez uregulowanie elementów przedmiotowo istotnych tej umowy oraz formy jej zawarcia (forma dokumentowa),

- obowiązek przedstawienia franczyzobiorcy przez franczyzodawcę dokumentu informacyjnego zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę w oparciu o umowę franczyzy, o koniecznych do poniesienia w związku z wykonywaną umową kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności franczyzowej, wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową,

- przesłanki określające przypadki sankcyjnego wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę i franczyzodawcę,

- ograniczenia w zakresie nakładania kar umownych, zakresu możliwego do wprowadzenia w stosunku między stronami zakazu konkurencji oraz możliwości ustanowienia wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy franczyzy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nie jest znany jeszcze planowany termin wejścia tych nowych przepisów w życie, natomiast projekt nowelizacji kodeksu cywilnego w tej sprawie ma być przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu do końca września 2023 r.

Źródło: Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej - nr UD506 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

oprac. Paweł Huczko