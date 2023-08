Od 2024 roku sprzedaż ubrań i butów dla dzieci ma być opodatkowana stawką 5% VAT. Aktualnie stawka VAT na te towary wynosi 23%.

Taka zmiana jest zawarta w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowanym przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Projekt ten na początku lipca 2023 r. wpłynął do Sejmu (druk sejmowy 3502) i trwa procedura legislacyjna z nim związana.

Zmiana w ustawie o VAT – stawka 5% VAT na odzież i obuwie dziecięce

Przepis art. 18 tej ustawy przewiduje zmianę w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). W szczególności w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%) wyrazy „Foteliki do przewozu dzieci w samochodach” zastąpione mają być się wyrazami „Odzież i obuwie dziecięce oraz foteliki do przewozu dzieci w samochodach”.

W ten sposób stawką 5% VAT zostanie objęta odzież i obuwie dziecięce bez względu na symbol CN.



Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu, w związku z dokonanymi w ostatnim czasie zmianami prawa europejskiego stosowanie do odzieży i obuwia dziecięcego obniżonej stawki VAT nie może już być, jak miało to miejsce wcześniej, kwestionowane przez organy Unii Europejskiej.

Termin wejścia w życie zmiany

Omawiana zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy 3502) – przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie