Sprawdź jak odzyskać nadpłatę podatku

Nadpłata podatku może powstać w wyniku zapłaty fiskusowi zbyt dużej kwoty lub uiszczenia podatku, który nie był wymagany. Jak odzyskać nadpłatę? Ile czasu ma urząd na zwrot podatku?

Nadpłata podatku. Jaki dokument jest podstawą do otrzymania zwrotu?

Sam fakt zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości nie wystarczy. Przede wszystkim należy porównać faktycznie zapłacony podatek z odpowiadającą mu deklaracją, z której wynika, ile powinniśmy byli w rzeczywistości zapłacić. Jeżeli okaże się, że nadpłata wynika z anulowania naszej sprzedaży, to powinniśmy uprzednio skorygować deklarację VAT oraz deklarację PIT lub CIT i dopiero porównać skorygowaną deklarację z zapłaconym podatkiem.

Zwrot VAT – jak odzyskać nadpłatę?

Zwracam uwagę, że podstawą do stwierdzenia takiej nadpłaty jest stosowna deklaracja. Gdy rozmawiamy o VAT nie ma z tym większego problemu - deklaracje musimy składać co miesiąc lub co kwartał więc łatwo jest skorygować deklarację za konkretny okres, którego dotyczyła anulowana sprzedaż.

Jak odzyskać nadpłatę PIT lub CIT?

Natomiast sprawa z podatkiem dochodowym nie jest już taka prosta. O ile VAT rozliczamy w okresach miesięcznych lub kwartalnych, tak PIT i CIT są rozliczane w okresach rocznych, dlatego należy „sięgnąć” do deklaracji rocznej. Oznacza to również, że jeżeli zapłaciliśmy zbyt wysoką zaliczkę na poczet podatku w trakcie roku, to musimy zaczekać do sporządzenia deklaracji rocznej, w której wykażemy wysokość płaconych zaliczek w trakcie roku.

W jakim terminie odzyskamy nadpłatę podatku PIT?

Jeżeli w wyniku anulowania transakcji rozpoznaliśmy nadpłatę w PIT lub CIT, to nadpłata jest zwracana niemalże automatycznie po dokonaniu stosownej korekty deklaracji. Warunkiem jest, że nie posiadamy innych zaległości podatkowych - wówczas nadpłata jest przeksięgowywana na poczet najdawniejszej zaległości, z uwzględnieniem odsetek.

W przypadku deklaracji PIT termin zwrotu nadpłaty wynosi 3 miesiące dla deklaracji składanych w formie papierowej. Natomiast, jeżeli składaliśmy ją elektronicznie, to czas na zwrot wynosi 45 dni. Jednocześnie, istnieje możliwość, że to organ podatkowy na drodze czynności sprawdzających dokona za nas korekty deklaracji i wykaże nadpłatę. W takim wariancie jej zwrot następuje w ciągu 3 miesięcy od dokonania korekty.

Jaki termin na odzyskanie nadpłaty podatku CIT?

Z kolei, na gruncie CIT nie istnieje „szybsza ścieżka” w postaci 45-dniowego terminu zwrotu nadpłaty. Nadpłata wykazana zarówno przez podatnika, jak i organ skarbowy dokonujący czynności sprawdzających podlega zwrotowi w przeciągu 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji CIT.

Jaki termin na odzyskanie nadpłaty VAT?

Sytuacja wygląda analogicznie ze zwrotem nadpłaconego VAT. Tutaj również nadpłata podlega zwrotowi w przeciągu 3 miesięcy licząc od dnia skorygowania deklaracji. Podkreślam, że opisywany tutaj zwrot odnosi się do zapłaty VAT w zbyt dużej wysokości, ale już nie do zwrotu VAT powstałego na skutek nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym.

Gdy korekta deklaracji budzi wątpliwości fiskusa, jej przeanalizowanie może wymagać więcej czasu. Jeżeli nadpłata zostanie zwrócona przez organ podatkowy z przekroczeniem powyższych terminów, to powinna ona być powiększona o odsetki za zwłokę.

Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy podatnika, a jeżeli w związku z danym podatkiem nie był on zobowiązany do prowadzenia rachunku bankowego - na wskazany przez niego rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub odbierając nadpłatę osobiście w urzędzie skarbowym.

Co z nadpłatą podatku? Nie tylko zwrot jest możliwy

Zwrot środków to nie jest jedyna możliwa czy też konieczna opcja. Powstałą nadpłatę możemy również przekazać w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W tej sytuacji należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego stosowny wniosek. Należy w nim podać swoje dane, wskazać kwotę podatku, którą chcemy przeznaczyć, wskazać deklarację (w tym rodzaj podatku i okres, za który ją składaliśmy), z której wynika nadpłata i analogicznie wskazać podatek, na poczet którego chcielibyśmy przekazać powstałą nadpłatę.

„Przerzucanie” nadpłaty z jednego podatku na drugi może być szczególnie pomocne, gdy przez pomyłkę pomieszaliśmy kwoty przelewów przypisanych do poszczególnych podatków. Jednakże, jeżeli nie ma takiej konieczności, zostawianie skarbówce więcej środków na przyszłość, w obliczu dwucyfrowej inflacji może być zwyczajnie nieopłacalne. Warto więc wiedzieć, że nadpłacone środki zwyczajnie nam się należą z powrotem.

Autor: Tomasz Bethke, Kancelaria Mentzen