Ceny zbóż - wrzesień 2023 r. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

Jakie ceny osiągają zboża w Polsce na rynku krajowym i w eksporcie we wrześniu 2023 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Ceny zbóż we wrześniu 2023 r. – sytuacja na rynku polskim

Jak informuje 11 września 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa w swoim newsletterze ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem zbóż na rynku krajowym. Handel ziarnem zbóż pozostaje ograniczony, a wynika to z utrzymującej się małej sprzedaży ziarna przez rolników, a także firm handlowych w większości regionów Polski.



Zdaniem Izby, większość rolników oczekuje wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. Ale z uwagi na spadki cen zbóż na rynku światowym i ograniczone możliwości eksportu ziarna z Polski w związku z silną konkurencją, o wyższe ceny w najbliższym czasie będzie trudno, zwłaszcza w przypadku ziarna paszowego.



To przewidywanie stabilizacji cen zwiększa także obserwowany brak dużych zakupów ziarna zbóż przez przetwórców. Bowiem wielu z nich posiada zapasy ziarna do przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco na rynkach lokalnych i przede wszystkim czeka na tegoroczną kukurydzę, której zbiór będzie wysoki.



Izba Zbożowo-Paszowa przewiduje, że zbiory kukurydzy w 2023 roku mogą wynieść około 7 mln ton wobec rekordowych 8,3 mln ton zebranych w 2022 roku. W większości regionów, plantacje kukurydzy wyglądają dobrze, z wyjątkiem centrum i północnego-wschodu, gdzie stan plantacji jest gorszy. Notowane na przełomie lipca i sierpnia br. opady deszczu utrudniały żniwa, ale poprawiły kondycję kukurydzy w kraju.



Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje też, że rolnicy powinni wystawić do sprzedaży nieco więcej ziarna w II połowie września 2023 r. wraz ze zbliżaniem się dobrze zapowiadających się zbiorów kukurydzy oraz w związku z koniecznością pozyskania środków na pokrycie zobowiązań finansowych.

Chociaż zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest także umiarkowane. Wytwórnie pasz zbudowały zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i obecnie starają się kupować ziarno lokalnie. Większy popyt z ich strony spodziewany jest za kilka tygodni, jak ruszą zbiory kukurydzy. Zboża cały czas starają się kupować eksporterzy.

Autopromocja

Ceny zbóż w Polsce

W zależności od regionu Polski, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (ceny z dostawą /DAP/ -stan na 8 września 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5/76/250) - 880-950 zł/tonę;

- pszenica paszowa – 750-850 zł/tonę;

- żyto konsumpcyjne – 640-730 zł/tonę;

- żyto paszowe – 600-660 zł/tonę;

- pszenżyto – 700-760 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 700-780 zł/tonę;

- owies paszowy – 680-770 zł/tonę;

- kukurydza – 800-880 zł/tonę;

- rzepak – 1800-1920 zł/tonę.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa obserwuje, że w sierpniu 2023 r. w dalszym ciągu notowano znaczny eksport pszenicy i mniejszy eksport kukurydzy i innych zbóż drogą morską. W sierpniu br. eksport pszenicy drogą morską przekroczył 500 tys. ton, a kukurydzy wyniósł mniej niż 100 tys. ton, w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Zdaniem Izby, wiele wskazuje na to, iż we wrześniu 2023 r. eksport będzie mniejszy niż w poprzednich miesiącach za sprawą zbyt wysokich cen i braku konkurencyjności krajowego ziarna na rynku światowym. Zakupy ziarna pszenicy z wolnego rynku są obecnie trudne.

W porównaniu z cenami z połowy tygodnia, ceny zbóż z tegorocznych zbiorów oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły o 35-45 PLN/t, w ślad za wyraźnym osłabieniem kursu złotego do głównych walut i kształtowały się następująco (wg stanu na 8 września 2023 r. - z dostawą do portów):

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 965 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-15.XI),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1030 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-15.XI),

- pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 1045 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-15.XI),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 1100 zł/t (dostawa G/G/Sz, X),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1170 zł/t (dostawa G/G/Sz, X),

- pszenica paszowa – 885 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-15.XI),

- jęczmień (62) – 810 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

- pszenżyto (68) – 815 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-XI),

- żyto paszowe (68) – 580-640 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-XI),

- kukurydza (DON 2000) - 895-905 zł/t (dostawa G/G, do 20.IX),

- kukurydza (DON 3000) - 875-885 zł/t (dostawa G/G, do 20.IX),

- kukurydza (DON 4000) - 865-875 zł/t (dostawa G/G, do 20.IX),

- kukurydza (DON 2000) – 865-875 zł/t (dostawa G/G, X-XI).

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - ceny pszenicy na giełdzie w Chicago (CBOT - Chicago Board of Trade) w poprzednim tygodniu uległy niewielkim zmianom. Utrzymuje się niski popyt na amerykańską pszenicę z uwagi na silną konkurencję ze strony krajów Basenu Morza Czarnego – wpływa to oczywiście na ceny tego zboża za oceanem. W piątek 8 września cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2023 na giełdzie w Chicago wyniosła 208,43 USD/t i była o 0,1% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2023 wzrosła o 0,1% i wyniosła 218,85 USD/t.

Natomiast ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu nieznacznie wzrosły. Wynikało to m.in. ze słabszych notowań euro i niepewności co do wielkości podaży ziarna u niektórych kluczowych eksporterów w II połowie bieżącego sezonu.

Ale dynamiczny eksport pszenicy z Rosji i realizowany eksport z Ukrainy pomimo zakłóceń wojennych przeciwdziałają większej zwyżce cen pszenicy na giełdzie paryskiej. Tym bardziej, że ceny oferowane (zarówno za pszenicę rosyjską, jak i ukraińską) – są niskie.

Izba Zbożowo-Paszowa wskazuje także, że ukraiński eksport realizowany przez Chorwację jest kolejną oznaką kontynuacji eksportu z Ukrainy, pomimo niemal codziennych ataków Rosji na ukraińskie porty zbożowe. W piątek 8 września cena pszenicy w kontrakcie grudniowym 2023 na MATIFie wyniosła 236,25 EUR/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2024 wzrosła o 0,9% i wyniosła 243,25 EUR/t.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa