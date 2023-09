Ulga podatkowa dla młodych przedsiębiorców? Minister Finansów mówi: Nie

W odpowiedzi na interpelację poselską, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, występujący z upoważnienia Ministra Finansów, potwierdził, że ulga w PIT (a dokładniej - zwolnienie z podatku) dla młodych do ukończenia 26. roku życia nie dotyczy przedsiębiorców. Minister Finansów nie zamierza zmieniać tych przepisów a Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje wprowadzenia odrębnych zasad opłacania składki dla przedsiębiorców do 26. roku życia.

Ulga w PIT dla młodych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniem z podatku są objęte przychody:



a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244);

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa



– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Do przychodów zwolnionych z podatku nie zalicza się przychodów z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby do ukończenia 26. roku życia.

Występujący z interpelacją nr 43853 z 9 sierpnia 2023 r. jeden z posłów zapytał Ministra Finansów czy rozważa wprowadzenie zmian polegających na rozszerzeniu katalogu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia?

Poseł zasugerował też zmianę przepisów dot. składki zdrowotnej, tak aby została ona zredukowana dla przedsiębiorców do ukończenia 26. roku życia.

Ulga dla młodych przedsiębiorców - stanowisko Ministra Finansów

Minister Finansów (w jego imieniu odpowiedzi na interpelację udzielił 11 września 2023 r. Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów) stwierdził, że tak ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu,

który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób,

które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę. W przypadku tego zwolnienia podatkowego chodzi wyłącznie o pracę zarobkową wykonywaną np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy.

Minister potwierdził, że zwolnienie to nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców. Jego zdaniem sytuacja prawnopodatkowa osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i osób osiągających przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest inna. Bowiem młodzi przedsiębiorcy, osiągający przychody z działalności gospodarczej mogą dla przychodów osiąganych z tego źródła, wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania. Mogą oni korzystać z opodatkowania według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatkowej, na zasadach określonych w ustawie PIT lub ze zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak argumentuje Minister Finansów, przedsiębiorca, kierując się rachunkiem ekonomicznym uwzględniającym również obciążenia z tytułu podatku dochodowego, wybiera taki sposób opodatkowania dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej, który jest dla niego najbardziej opłacalny.

Ponadto młody przedsiębiorca może korzystać z szeregu innych rozwiązań podatkowych, które wpływają na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Młody przedsiębiorca, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej albo posiadający status „małego podatnika”, który opodatkowuje dochody według skali podatkowej lub 19% stawki podatku na zasadach określonych w ustawie PIT, ma możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych, dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Młody przedsiębiorca może również dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł (art. 22k ust. 14-21 ustawy PIT).

Młody przedsiębiorca nie ma również obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1000 zł.

Minister zauważył też, że w ostatnim czasie wdrożono także szereg innych podatkowych rozwiązań, z których mogą korzystać również młodzi przedsiębiorcy. Wskazał przykładowo na:

- podwyższenie od 2021 r. limitu przychodów warunkującego możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 250 tys. euro do 2 mln euro,

- wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. pakietu ulg podatkowych, m.in. ulgi na ekspansję, ulgi na terminale, ulgi na innowacyjnych pracowników, ulgi na prototypy, symultanicznej ulgi B+R i IP Box, ulgi na robotyzację, ulgi na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Natomiast co postulatu zredukowania składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do ukończenia 26. roku życia, Minister Finansów wskazał, że jak wynika z informacji przekazanej przez Ministra Zdrowia, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) opłaca składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu. Natomiast przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłaca składkę zdrowotną w trzech progach zależnych od kwoty osiągniętych przychodów.

Ustawa ta obniżyła stawkę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym z 9% do 4,9%.

Minister Zdrowia nie przewiduje wprowadzenia odrębnych zasad opłacania składki dla przedsiębiorców do 26. roku życia.