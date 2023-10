KAS wykryła niezgłoszony transport gazu. Kary dla przewoźnika i kierowcy

Funkcjonariusze KAS, podczas monitorowania drogowego przewozu towarów, wykryli niezgłoszony transport gazu. Kierowca skontrolowanej cysterny przewoził ponad 20 ton gazu.

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu kontrolowali pojazdy na jednej z dróg wyjazdowych z Rzeszowa - poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. „Działania prowadzone były pod kątem drogowego monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi” – dodała.

KAS: kierowca przewozi ponad 20 ton gazu, który nie był zgłoszony do SENT

W ramach takich kontroli zatrzymana została m.in. cysterna, która jechała z Łotwy do Słowacji. Z dokumentów okazanych do kontroli wynikało, że kierowca przewozi ponad 20 ton gazu propan-butan.

Jak podkreśliła Chabowska, zgodnie z prawem transport tego towaru podlega zgłoszeniu do systemu elektronicznego nadzoru transportu (SENT). „Kierowca cysterny nie okazał do kontroli numeru zgłoszenia SENT. Jak ustalili funkcjonariusze KAS, przewożony towar nie został zgłoszony w systemie, mimo obowiązujących wymogów” – zaznaczyła rzeczniczka.

Kary grzywny dla przewoźnik i kierowcy

W związku z niedopełnieniem obowiązków na przewoźnika realizującego transport nałożona została kara grzywny w wysokości 20 tys. zł. Karą grzywny w wysokości 5 tys. zł ukarany został także kierowca pojazdu.

Jak podała Chabowska, cysterna mogła kontynuować podróż po dopełnieniu wszystkich formalności zarówno po stronie przewoźnika, jak i kierowcy. "Czyli dokonano prawidłowego zgłoszenia w systemie SENT i zapłacono nałożone kary" - dodała.

Autor: Wojciech Huk