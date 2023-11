Interpretacje podatkowe fiskusa. KAS udostępniła kreator wniosku ORD-IN

Podatnicy, którzy chcą wiedzieć czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Kreator jest dostępny bezpłatnie pod adresem https://ord-in.podatki.gov.pl/ bez konieczności logowania.



Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza.



Kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku ORD-IN. Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,

- jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.



Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może też zapisać do pliku w formacie PDF, wydrukować i po podpisaniu przesłać w tradycyjny sposób na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Ważne Z Kreatora wniosku ORD-IN można korzystać w systemach Linux i MacOS. KAS rekomenduje, aby korzystać z najnowszych wersji przeglądarek (np.: Google Chrome , Firefox , Edge , Safari).

Instrukcja korzystania z kreatora wniosku ORD-IN

Instrukcja korzystania z kreatora wniosku ORD-IN jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/interpretacje-indywidualne/instrukcje-wypelniania-wnioskow/instrukcja-kreatora-ord-in/

Regulamin korzystania z kreatora

Regulamin korzystania z kreatora wniosku ORD-IN jest dostępny pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/interpretacje-indywidualne/regulamin-korzystania-z-kreatora/