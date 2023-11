Które obietnice wyborcze są najważniejsze dla firm rodzinnych? Jakich zmian oczekuje biznes rodzinny od nowego rządu?

Parlament zaczął już pracę w nowym składzie, dzień po dniu będziemy obserwować zmiany i rozliczać nową koalicję z wyborczych obietnic. Przedsiębiorcy ze środowiska firm rodzinnych, którzy w większości oceniają wyniki wyborów pozytywnie, w nowej władzy upatrują szansę na poprawienie otoczenia gospodarczego w Polsce – pisze dr Małgorzata Rejmer z Kancelarii Finansowej LEX. Realizacji jakich obietnic wyborczych oczekują firmy rodzinne?

3 miliony firm rodzinnych w Polsce czeka na korzystne zmiany prawa

Jak wynika ze statystyk, w Polsce może być aż trzy miliony firm rodzinnych, co oznacza, że jest to reprezentatywna grupa społeczna, która łączy ze sobą życie prywatne i zawodowe. Warto zauważyć, że biznes firm rodzinnych znajduje się w historycznym momencie transferów międzypokoleniowych, co szczególnie wymaga efektywnych, prostych, transparentnych i stabilnych podatków, sprawnego i szybkiego wymiaru sprawiedliwości, jasnych zasad dostępu do publicznych środków (zamówienia publiczne, dotacje, etc.), a także zabezpieczenia finansów publicznych.



Tymczasem przez ostatnie osiem lat przedsiębiorcy z tego sektora czuli się grupą zaniedbywaną i zaskakiwaną zmianami, które odbywały się bez zadowalających konsultacji. Wystarczy wspomnieć chaos spowodowany "Polskim Ładem" oraz ciągle pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej.



Dobrą ilustracją nastrojów przedsiębiorców są notowania WIG20 – w poniedziałek po wyborach indeks urósł o 5,31% w jeden dzień! To pokazuje, że przedsiębiorcy liczą na to, że odblokowane środki z KPO spowodują stymulację polskiej gospodarki, która złapała zadyszkę z uwagi na problemy w gospodarce niemieckiej.

Konkrety, których oczekuje biznes rodzinny

Z postulatów partii politycznych, które będą tworzyć koalicję właściciele firm rodzinnych oczekują szybkiego wprowadzenia następujących obietnic:

przeprowadzenie audytu stanu finansów publicznych (Koalicja Obywatelska)

podniesienie kwoty wolnej w podatku dochodowym do 60.000 zł w skali roku (Koalicja Obywatelska)

wprowadzenie kasowego PIT dla przedsiębiorców (Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga)

wprowadzenie kasowego VATu dla przedsiębiorców (Trzecia Droga)

zniesienie zakazu handlu w niedzielę (Koalicja Obywatelska)

powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej (Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga)

ograniczenie czasu kontroli mikro-przedsiębiorców do 6 dni (Koalicja Obywatelska)

brak podwyżek podatków do 2026 r. (Trzecia Droga)

płatność zasiłku chorobowego przez ZUS już od pierwszego dnia choroby pracownika (Trzecia Droga)

uproszczenie podatku PIT i CIT (Nowa Lewica)

ustalenie mapy drogowej wejścia do strefy euro (Nowa Lewica)

przywrócenie praworządności w sądach (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica)

Obietnic jest sporo i środowisko firm rodzinnych zdaje sobie sprawę, że na ich spełnienie trzeba będzie poczekać. Z pewnością konieczne jest jednak jak najszybsze przywrócenie normalności, czyli poczucia bezpieczeństwa i nadziei na rozwój. Tylko wtedy będzie szansa na tzw. nieśmiertelność firm rodzinnych i ich przekazanie kolejnym pokoleniom.

dr Małgorzata Rejmer, Dr nauk prawnych, Prezes Zarządu i nestor w Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.

