Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online w dniu 27 lutego, z cyklu Kawa z INFORLEX

Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, które odbędzie się w dniu 27 lutego br.

Jak udoskonalić procesy HR? Bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, w dniu 27 lutego br.

Coraz większe oczekiwania wobec specjalistów HR powodują, że nie można już ograniczać swojego pola widzenia do własnej organizacji. Kluczowe znaczenie dla naszego funkcjonowania ma zrozumienie podstawowych trendów wpływających na działanie nie tylko własnej organizacji, lecz także branży, w której funkcjonujemy. Profesjonalista HR powinien nie tylko pomagać we wdrażaniu zmian proponowanych przez kadrę zarządzającą, lecz także przewidywać te zmiany i przygotowywać do nich organizację. Jak to trafnie ujęli już jakiś czas temu K. Carrig oraz A. Onazuka Evans „przyszłość HR kształtuje się poza obszarem HR”.

Autopromocja

Z drugiej strony pojawia się coraz więcej ciekawych możliwości rozwojowych dla szeroko rozumianego obszaru HR. Instytucje Unii Europejskiej oraz polskie zdają sobie sprawę z zachodzących zmian i inicjują programy, które mogą wesprzeć nas w sprawnym odpowiadaniu na pojawiające się wyzwania. To szansa zarówno dla menedżerów i specjalistów HR jak i osób, które chciałby wejść i rozwijać się w tej roli. Od tego jak uda nam się wykorzystać tego rodzaju możliwości zależy nie tylko nasze funkcjonowanie, lecz także możliwości dalszego rozwoju organizacji.

Zapraszamy zatem na kawę z INFORLEX w dniu 27 lutego br. Ekspert opowie, jak udoskonalić procesy HR. Na spotkaniu ekspert spróbuje pomyśleć co nas czeka w dającej się przewidzieć przyszłości i zastanowić się jakie z tego wynikają rekomendacje dla szeroko rozumianego HRu.

Serdecznie zapraszamy! Zapisz się