60 tys. zł kwoty wolnej od podatku - od kiedy? Na pewno nie w 2024 ani w 2025 roku. Prawdopodobnie dopiero w 2027 roku

Niektórzy prognozowali, że już niedługo Koalicja Obywatelska i rząd Donalda Tuska zrealizuje swoją obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 60.000 zł. Niestety nie zdarzy się to w bieżącym ani w 2025 roku. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów 19 marca 2024 r. premier Donald Tusk poinformował, że ze względów budżetowych kwota wolna od podatku PIT nie wzrośnie w 2024 roku do obiecanych 60 tys. zł. Tusk obiecał, że na pewno w przed końcem kadencji Sejmu (która upłynie jesienią 2027 roku) kwota wolna w wysokości 60 tys. zł będzie faktem. W dniu 25 marca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański potwierdził, że nie ma możliwości podniesienia kwoty wolnej w PIT do 60 tys. zł także w 2025 roku. A pytany o rok 2026 odpowiedział: "Będziemy liczyć".

100 konkretów na pierwsze 10 dni rządów. Konkret nr 4: Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł

W czasie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, Koalicja Obywatelska sformułowała 100 obietnic wyborczych w formie 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Pod numerem 4. na tej liście znajduje się taka oto obietnica:

"4. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów."



Te pierwsze 100 dni rządów obecnej koalicji rządowej, w której Koalicja Obywatelska ma najwięcej do powiedzenia minęło 22 marca 2024 r.

Premier Tusk: kwota wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł na pewno do 2027 roku - ale nie w 2024 roku

„Nie rezygnujemy z projektu kwoty wolnej 60 tys. zł, ale w tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować go ze względów budżetowych. Ilość pieniędzy na szeroko pojęte bezpieczeństwo – nie tylko chodzi o militarne zakupy – każe nam myśleć niezwykle ostrożnie o tej zmianie, bo ona ma masywne skutki finansowe” – powiedział we wtorek 19 marca 2024 r. podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.



"Minister finansów jest zobowiązany, aby kwota wolna była tak czy inaczej efektem naszej pracy – na pewno nie w tym roku i na pewno przed końcem kadencji” – powiedział szef rządu. „Musimy zrewidować nie samą ideę, ale proces dochodzenia do niej. W przyszłym roku wrócimy do projektu i zobaczymy, na ile on jest możliwy. Na pewno przed końcem kadencji kwota wolna będzie faktem, a nie moim marzeniem” – dodał Donald Tusk.



W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich wiceminister finansów Jarosław Neneman ocenił, że podniesienie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł wygenerowałoby koszt dla finansów publicznych rzędu 52,5 mld zł.



Minister finansów: Nie ma możliwości podwyżki kwoty wolnej do 60 tys. zł w 2025 roku

W dniu 25 marca 2024 r. w czasie wywiadu w Polsat News minister finansów Andrzej Domański poinformował, że nie ma możliwości podwyżki kwoty wolnej w podatku dochodowym do 60 tys. zł w 2025 roku. A pytany o 2026 rok powiedział: "Będziemy liczyć".

Zatem najprawdopodobniej wyższą kwotę wolną będziemy mieli dopiero w 2027 roku, czyli pod koniec kadencji obecnego Sejmu.