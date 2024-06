Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Zarabiasz do 6 tys. zł brutto? Nie zapłacisz podatku dochodowego. Od kiedy?

W rozmowach polityków pojawia się temat obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński, podkreślił, że nie wycofują się z tej obietnicy i chcą ją zrealizować w obecnej kadencji Sejmu.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Janusz Cichoń, wyraził swoje obawy co do wprowadzenia tej zmiany teraz, twierdząc, że mogłoby to zaszkodzić finansom publicznym. Według niego, w 2025 roku nie należy spodziewać się realizacji obietnicy. Niemniej jednak, jeśli rząd będzie nadal przestrzegał unijnych zasad dotyczących deficytu, temat ten może powrócić w kolejnych latach.

REKLAMA

Autopromocja

Wyższa kwota wolna od podatku

Zbigniew Konwiński, w rozmowie w Studiu PAP, zaprzeczył, że rząd wycofuje się z obietnicy. Podkreślił, że chcą wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł w obecnej kadencji.

Obietnica zakładała zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla osób fizycznych z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. W praktyce oznaczałoby to, że osoby zarabiające do 6 tys. zł brutto miesięcznie (również na działalności gospodarczej) oraz pobierające emeryturę do 5 tys. zł brutto nie płaciłyby podatku dochodowego.