Ministerstwo Finansów: skutki podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł dla budżetu państwa i JST

Ministerstwo Finansów szacuje, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT z 30 000 zł do 60 000 zł mogłoby w 2024 roku spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł. Taką informację przekazał pod koniec grudnia 2023 r. Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł - skutki dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo Finansów szacuje się, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł.



Natomiast odnośnie wpływu takiego podwyższenia kwoty wolnej na dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) to minister Neneman wskazał na regułę zawartą w art. 9b ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn.zm.), zgodnie z którą w przypadku gdy łączna kwota rocznych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, prognozowanych na rok budżetowy jest niższa od ustawowo określonej referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów z tych tytułów oraz różnica między tymi łącznymi kwotami jest większa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej obliczonej, to wysokość kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej podlega zwiększeniu.



Z tego powodu - zdaniem MF - podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT może zmniejszyć dochody własne JST, ale jednocześnie wpłynąć na zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej (czyli na zwiększenie wydatków z budżetu państwa).

Autopromocja

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2007-2023

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych to roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej PIT, od której nie jest pobierany podatek dochodowy.



Ta kwota wolna wynosiła w ostatnich latach:

od 2007 r. – 3 013 zł,

od 2008 r. – 2016 r. – 3 089 zł,

od 2017 r. – 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania.

od 2018 r. do 2021 r. – 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania.

od 2022 r. – 30 000 zł.



Ministerstwo Finansów wskazało też, że w tych latach wpływy budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST)) wyniosły w:

- 2007 r. – 61,0 mld zł,

- 2008 r. – 67,2 mld zł,

- 2009 r. – 62,7 mld zł,

- 2010 r. – 62,5 mld zł,

- 2011 r. – 67,5 mld zł,

- 2012 r. – 70,6 mld zł,

- 2013 r. – 73,8 mld zł,

- 2014 r. – 78,1 mld zł,

- 2015 r. – 83,1 mld zł,

- 2016 r. – 89,3 mld zł,

- 2017 r. – 97,6 mld zł,

- 2018 r. – 110,8 mld zł,

- 2019 r. – 122,0 mld zł,

- 2020 r. – 119,2 mld zł,

- 2021 r. – 136,1 mld zł,

- 2022 r. – 136,1 mld zł.

Powyższe wielkości dotyczą zarówno podatku ustalanego przy zastosowaniu skali podatkowej, jak i innych form opodatkowania, w tym zryczałtowanego podatku dochodowego.

Źródło: Odpowiedź Ministra Finansów z 27 grudnia 2023 r. na interpelację poselską nr 16 (znak sprawy: DD1.054.19.20) - z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedzi udzielił Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.