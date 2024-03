Nowy podatek od rejestracji aut jako część akcyzy. Co planuje ministerstwo klimatu?

Podatku od pierwszej rejestracji aut osobowych to jeden z tzw. kamieni milowych w ramach KPO. Okazuje się, że ministerstwo klimatu planuje, by podatek od rejestracji aut stał się częścią akcyzy płaconej przy pierwszej rejestracji, w taki sposób, aby dla większości użytkowników zmiana była neutralna.

Wprowadzenie podatku od pierwszej rejestracji aut osobowych przewiduje jeden z tzw. kamieni milowych, którego spełnienie warunkuję wypłatę pieniędzy z komponentu transportowego KPO. Powinien zostać wprowadzony do końca 2024 roku.

Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta poinformował w ubiegłym tygodniu, że pracuje razem z ministerstwem finansów, żeby tak zreformować sposób naliczania akcyzy przy pierwszej rejestracji w Polsce auta, aby podatek od rejestracji znalazł się w akcyzie, a efekt dla większości użytkowników był neutralny.



„Szukamy formuły, uwzględniającej np. pojemność silnika, emisję itd., która byłaby neutralna dla jak największej liczby użytkowników” - powiedział wiceminister.

Zdaniem ministra, najbardziej neutralną byłyby formuła, w której nowa akcyza wraz z podatkiem pozostałaby na tym co obecnie poziomie, dla aut spełniających normę EURO 4 i wyższą. Byłaby natomiast wyższa dla auto z normą EURO 3 i niższą.

Bolesta przypomniał, że samochody spełniające normę EURO 4 to auta wyprodukowane w latach 2006-2010. Takie i nowsze samochody stanowią ok. 90 proc. rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy aut, dlatego zmiana i wprowadzenie podatku od rejestracji byłoby neutralne właśnie dla 90 proc. kupujących takie samochody.



„Mamy wynikający z KPO obowiązek, żeby do końca roku była odpowiednia ustawa, a wdrożenie nastąpiło od początku 2025 r. Rozmawiamy z MF i resort finansów zgadza się, że jakąś formułę trzeba znaleźć” - zaznaczył wiceminister.

Oprócz planów związanych z wprowadzeniem nowego podatku, ministerstwo poinformowało również, że walczy jeszcze o to, aby ten podatek w ogóle ominął polskich podatników.



W związku z tym, o czym poinformował także wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, rząd wniósł o rewizję KPO, tj. w wysłanej do Komisji Europejskiej rewizji KPO rząd polski wnosi o rezygnację w stosunku do Polski z obowiązku wprowadzenia podatku od posiadania samochodów osobowych.

Rewizja zawiera stanowisko rządu, w którym oczekuje on rezygnacji z tego warunku i usunięcia tego kamienia. „Oczekujemy na odpowiedź Komisji i jej stanowisko wobec tego postulatu” - przekazał wiceminister klimatu. Stwierdził, że odpowiedź KE powinna nadejść w najbliższych tygodniach, ponieważ rząd planuje zamknąć sprawę rewizji KPO jeszcze w kwietniu.