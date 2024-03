Limit pomocy de minimis dla MŚP 2024 - podwyżka od 1 maja

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, na podstawie którego MŚP nadal udzielana będzie pomoc de minimis w formie gwarancji BGK spłaty kredytu lub innego zobowiązania - napisał resort w OSR do projektu. Rozporządzenie wdroży w życie unijne przepisy wprowadzające nowy wyższy limit takiej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa w ciągu 3 lat.

Od 1 maja wyższy limit pomocy de minimis dla MŚP - 300 tys. euro

"Mając na względzie powodzenie dotychczasowej akcji gwarancyjnej w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów oraz wolę dalszego udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (...), a także wejście w życie rozporządzenia nr 2023/2831, podjęto decyzję o wydaniu nowego rozporządzenia, na podstawie którego MŚP nadal udzielana będzie pomoc de minimis w formie gwarancji BGK spłaty kredytu lub innego zobowiązania" - napisano w OSR do projektu.



Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.



"W rozporządzeniu nr 2023/2831 wprowadzono m. in. nowy wyższy limit pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, który wynosi aktualnie 300.000 EUR dla wszystkich przedsiębiorców w okresie trzech lat" - dodano.

Wyjaśniono, że BGK gwarantuje do 80 proc. kwoty kredytów lub innych zobowiązań.

"Przy założeniu udzielania przez BGK ww. gwarancji na poziomie 15,6 mld zł (w tym gwarancji leasingowych na poziomie 0,6 mld zł) rocznie oraz przyjętej szkodowości dla kredytów 5,1 proc. oraz leasingu 5,5 proc. i związane z tym wypłaty z gwarancji, koszty zarządzania związane z obsługą portfela gwarancyjnego oraz prowadzenia działań windykacyjnych po wypłacie, po uwzględnieniu zakładanych wpływów z tytułu prowizji od udzielanych gwarancji (stawka opłaty prowizyjnej będzie wynosić 0,5 proc.) oraz innych wpływów (np. odzysków), BGK oszacował możliwą kwotę wydatków budżetowych do poniesienia w latach 2024-2034 w wysokości ok. 2 892 mln zł" - oszacowano w OSR.

Jak zaznaczono, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania.