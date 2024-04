Od lipca 2024 r. wejdą przepisy ws. rejestracji podmiotów zagranicznych wykonujących przewozy drogowe w SENT

Na początku lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zakładające obowiązek rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe - wynika z opublikowanego w czwartek 11 kwietnia projektu ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.

Obowiązek rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych

W czwartek 11 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają wcześniejsze wejście w życie przepisów o obowiązku rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Wejdą one w życie 1 lipca 2024 r., a nie jak wcześniej zaplanowano - 1 stycznia 2025 r.

"Projektowana zmiana polegająca na skróceniu vacatio legis o 6 miesięcy związana jest z pilną potrzebą zwiększenia efektywności wykonywania kontroli podmiotów, uczestniczących w przewozach drogowych, a także wzmocnienia egzekucji przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozu drogowego rzeczy przez podmioty uprawnione. Szczególne znaczenie w ww. zakresie ma bowiem sprawowanie właściwego i efektywnego nadzoru w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i przewozu kabotażowego, które to rodzaje operacji transportowych szczególnie negatywnie oddziaływują na rodzimy rynek transportu drogowego" - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu (OSR).

Dodano, że projekt ustawy jest też odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedstawicieli środowiska przewoźników drogowych, w tym przewoźników będących organizatorami protestów przed drogowymi przejściami granicznymi z Ukrainą. "Stosownie do Porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2024 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a organizatorami protestów przed drogowymi przejściami granicznymi w Dorohusku, Korczowej i Hrebennem Ministerstwo Infrastruktury zobowiązane zostało do przygotowania do przygotowania propozycji zmian ustawowych w kierunku uszczelnienia systemu SENT" - zwrócono uwagę.

Nowe przepisy maja wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

System SENT to system monitorowania przewozu towarów wrażliwych

System SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa, a od lutego 2022 r. – przywozu do Polski odpadów.

System monitoruje przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.