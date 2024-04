Największy jednorazowy przelew z UE. Wpłynęło 27 mld zł płatności z KPO

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że płatność z pierwszego wniosku, złożonego w grudniu ub.r., dotyczącego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w wysokości 27 mld zł trafiła dziś do Polski.

Do Polski wpłynęło właśnie prawie 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z KPO, to największy jednorazowy przelew z UE w ciągu 20 lat członkostwa Polski w UE - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.



"Wpłynął do Polski przelew z Unii 26 mld 964 mln zł. To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii w ciągu 20 lat członkowska" - powiedziała minister.

"Następną płatność (z KPO) planujemy otrzymać do końca tego roku, to ma być drugi i trzeci wniosek o płatność" - dodała.



5 kwietnia Pełczyńska-Nałęcz informowała, że Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO i 6,3 mld euro powinno spłynąć do 15 kwietnia.

Planowane jest złożenie formalnego wniosku o rewizję KPO

Na początku kwietnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko poinformował, że harmonogram uruchamiania wypłat i rewizji KPO się nie zmienił, choć rozmowy z KE o rewizji nie są łatwe. Po wypłacie pierwszej transzy, na koniec kwietnia planowane jest złożenie formalnego wniosku o rewizję KPO, a kolejne wnioski o płatność mają być złożone po akceptacji rewizji planu przez KE.

KPO dla Polski

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Uruchamianie środków w Polsce jest opóźnione, stąd wynikała potrzeba rewizji KPO.

