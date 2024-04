11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

Złoto w aktywach NBP - marzec 2024

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych na koniec marca. Wynika z nich, że na koniec ubiegłego miesiąca wartość oficjalnych aktywów rezerwowych i pozostałych aktywów w walutach obcych wyniosła – w przeliczeniu na złote – prawie 807,7 mld zł i była większa o 59,4 mld zł niż na koniec lutego.



Na koniec marca 2024 r. w posiadaniu NBP było 11,532 mln uncji złota, a więc tyle, co na koniec lutego, jednak wartość złota w przeliczeniu na złote wzrosła do prawie 101,86 mld zł z 93,31 mld zł na koniec lutego, czyli o ponad 8,5 mld zł.



Jak informował na ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński, zarząd banku centralnego podjął decyzję o zwiększeniu udziału złota w rezerwach do ok. 20 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat. Na koniec 2023 r. udział złota w rezerwach banku centralnego wynosił ok. 13 proc. (PAP)



Aktywa rezerwowe Polski w marcu 2024 r.

Wcześniej - 5 kwietnia 2024 r. - NBP podał dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec marca 2024 r. Stan tych aktywów wyrażony w euro wyniósł 187,7 mld EUR i był wyższy o 14,5 mld EUR niż na koniec lutego 2024 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 14,5 mld USD i osiągnął poziom 202,4 mld USD.



Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana głównie w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.