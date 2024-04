Jak przygotować się do ESG? Oto przetłumaczony unijny dokument dla firm: „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie”

Jak małe i średnie firmy mogą przygotować się do ESG? Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła unijny dokument dla MŚP: „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie”. Dokumentu po polsku jest dostępny bezpłatnie.

Wdrożenie ESG w firmach z sektora MŚP

Przedsiębiorstwa sektora MŚP, które chcą wdrażać ESG mogą już teraz zapoznać się z polską wersją językową projektu dokumentu „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie” przygotowanego przez unijną agencję ‒ EFRAG. Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła dokument na język polski.

Autopromocja

Polscy przedsiębiorcy znajdą tu wskaźniki, które UE wstępnie bierze pod uwagę jako przydatne w zbieraniu danych ESG. Na ostateczny kształt dokumentu trzeba jeszcze poczekać. Projekt dokumentu po polsku jest dostępny bezpłatnie do pobrania ze strony KIG.

ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards

To inaczej standardy raportowania zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym, zarządzania. Do 21 maja 2024 r. trwają konsultacje publiczne projektu dokumentu Dobrowolne ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie ‒ czyli Voluntary SME ESRS.

To dokument przygotowany z myślą o firmach, które ze względu na specyfikę swojego działania formalnie nie będą zobligowane przez UE do raportowania ESG. Może się jednak zdarzyć, że zostaną one poproszone przez swoich kontrahentów lub instytucje finansowe o przedstawienie danych z obszaru zrównoważonego rozwoju. Warto przygotować się do takich zapytań zawczasu i wiedzieć, jak UE podchodzi do kwestii ESG w kontekście firm MŚP.

Pomoc dla MŚP w ustrukturyzowaniu danych z obszaru ESG

Jak mówi Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu KIG: ‒ Docelowo EFRAG chce stworzyć Standard, który firmy MŚP nienotowane na giełdzie będą mogły zastosować dobrowolnie, a zatem nie będzie on obowiązkowy. Ma on wesprzeć MŚP w ustrukturyzowaniu danych z obszaru ESG posiadanych przez firmę, a także w ujawnianiu ich zainteresowanym partnerom. Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła projekt dokumentu Dobrowolne ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie na język polski jeszcze na etapie konsultacji publicznych, tak aby polscy przedsiębiorcy już teraz mogli być na bieżąco i bez przeszkód zapoznać się z treścią dokumentu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polskie tłumaczenie zostało zweryfikowane przez ekspertów ESG z firmy Altemis oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warto podkreślić, że jest to unijny projekt dokumentu. Jego ostatecznego kształtu eksperci spodziewają się raczej po wakacjach. Projekt dokumentu po polsku jest dostępny bezpłatnie do pobrania ze strony KIG

Tłumaczenie ma charakter roboczy i nie jest oficjalnie zatwierdzonym dokumentem. Informacje zawarte w publikacji nie stanowią porady i nie powinny zastępować konsultacji z ekspertem. KIG wraz z ekspertami ESG nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione treści, ani za konsekwencje ich wykorzystania przez firmę.