Posiadacze aut spalinowych mogą odetchnąć z ulgą. Podatku nie będzie, pojawią się dopłaty do elektryków

Nie będzie podatku od aut spalinowych, będzie za to system dopłat do zakupu elektryków. Takie rozwiązanie zostało zawarte w przyjętej przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 30 kwietnia rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Jak mówił po posiedzeniu rządu Władysław Kosiniak-Kamysz, rząd przyjął projekty ustaw i uchwał umożliwiające zagospodarowanie środków z KPO. Jeden z nich zakłada, że nie zostanie wprowadzony podatek od aut spalinowych. W jego miejsce będzie dofinansowanie elektromobilności - "nie dla najbogatszych tych, ale dla tych, których nie stać dzisiaj na zakup samochodu elektrycznego".

"Chcemy UE, która ma ambitne cele, ale nie daje nakazów i zakazów, które są nie do zrealizowania. Tylko pomaga osiągnąć te cele przez wsparcie, dofinansowanie, udzielenie pożyczki lub grantu" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Odejście od podatku i zastąpienie go systemem dopłat do zakupu elektryków. Zielona zmiana

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamieścił wpis na platformie X: "Podatku od posiadania aut spalinowych w Polsce nie będzie. Taki prezent od Koalicji 15X na 20-lecie w Unii. Ministrowie PL_2050 wynegocjowali z Komisją odejście od podatku i zastąpienie go systemem dopłat do zakupu elektryków. Zielona zmiana metodą zachęt, nie nakazów. To jest Trzecia Droga w Europie!".

Wprowadzona zostanie dotacja na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych)

Zmieniony KPO nie przewiduje już wprowadzenia podatku od samochodów spalinowych. Utworzony zostanie natomiast nowy instrument finansowy pomagający w nabyciu pojazdów zeroemisyjnych przez osoby fizyczne. Jak wynika z przedstawionych informacji, wprowadzona zostanie dotacja na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych).

Jak wyjaśniono, w przypadku dotacji do zakupu używanego pojazdu, pomoc pokrywać będzie część ceny. Wsparcie wyniesie nie więcej niż 40 tys. zł dla osoby fizycznej. W przypadku leasingu czy wynajmu długoterminowego, wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć wielkości opłaty wstępnej. Wsparcie będzie podwyższone o 10 proc., jeśli korzystająca z niego osoba złoży zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu spalinowego, który był w jej posiadaniu od co najmniej 3 lat. Jeśli zaś dochód osoby był niższy niż 135 tys. zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację), wsparcie będzie zwiększone o kolejne 10 proc.

W celu ograniczenia wsparcia najdroższych pojazdów elektrycznych, wprowadzony zostanie limit cenowy. W przypadku pojazdów nowych będzie to 225 tys. zł, a w przypadku pojazdów używanych – 150 tys. zł, przy czym pojazd używany nie będzie mógł być starszy niż 4 lata.

Co zakłada rewizja Krajowego Planu Odbudowy?

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy - jak mówił wicepremier - zakłada także "więcej pieniędzy" na zdrowie, termomodernizację budynków, rolnictwo, przetwórstwo, edukację, cyfryzację, czy zagospodarowanie przestrzenne. "Zmiana, która się dokonała w obszarze KPO daje szanse na naprawdę dobre zagospodarowanie środków, które nam się należą" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Zmiany zaproponowane w KPO mają - jak przekazano - przyczynić się lepszej realizacji działań m.in. w obszarach: zielonej transformacji, "inteligentnego" i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opieki zdrowotnej, transformacji cyfrowej, polityki na rzecz dzieci i młodzieży.

Najważniejsze zmiany finansowe w KPO obejmują wyższe finansowanie inwestycji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Budżet inwestycji przeznaczonych na ten cel wzrośnie ze 100 mln euro do 240 mln euro.

Do 600 mln euro zwiększy się również finansowanie inwestycji zawiązanej z dywersyfikacją i skracaniem łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. To oznacza wzrost środków przeznaczonych dla rolników i polskiej wsi do 2,5 mld euro - zaznaczono w komunikacie.

Podwyższona zostanie też pomoc dotycząca rozwoju opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury placówek leczniczych w powiatach. Przewidziany na ten cel budżet wzrośnie ze 150 mln euro do 300 mln euro.

Najważniejsze zmiany inwestycyjne przewidują m.in. poszerzenie grupy odbiorców bonu na laptopa, który będzie skierowany także do nauczycieli klas 1-3. Powstanie też dodatkowy terminal techniczny w Darłowie, który będzie umożliwiał budowę farm wiatrowych. Od 1 stycznia 2026 r. wprowadzony zostanie również bon senioralny przysługujący osobom w wieku powyżej 75. lat, które będą potrzebowały pomocy w codziennych czynnościach. Wsparta zostanie ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), w ramach ośrodków kooperacyjnych w Krajowej Sieci Onkologicznej. Przewidziane zostało również wsparcie powszechnego stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją i zwiększenie poziomu cyfryzacji usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej.