Ceny 2024. Prąd w górę o 30% a gaz o 15% - od lipca w Polsce. Ale będzie jeszcze drożej gdy nie spadną taryfy. Czy nakręci to podwyżki innych cen?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że na mocy projektowanej ustawy o bonie energetycznym (zakładającej częściowe "odmrożenie" cen za energię elektryczną i gaz), od 1 lipca 2024 r. dla odbiorców taryfowanych rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć o 29 proc., a za gaz o 15 proc. - o ile zajdzie odpowiednie obniżenie cen w taryfach. Proponowanie przez MKiŚ częściowe odmrożenie cen prądu i gazu podbije ścieżkę inflacji o ok. 1 pp., a CPI w grudniu może wynieść ok. 5,5 proc. - oceniają ekonomiści ING. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego działania osłonowe w zakresie cen energii (np. bon energetyczny) spowodują, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce może być niższa przynajmniej o 1 pkt proc. w 2024 r. i o ok. 0,9 pkt. proc. w 2025 r. niż zakładają prognozy zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: jeżeli taryfy na energię spadną, to od 1 lipca 2024 r. rachunki za prąd w górę o blisko 30 proc., a za gaz o 15 proc.

W Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o bonie energetycznym, którym 7 maja 2024 r. ma się zająć rząd - MKiŚ przypomniało, że projektowane przepisy zobowiązują sprzedawców prądu i gazu, dla których Prezes URE zatwierdza taryfy, do wystąpienia z wnioskami o zmiany tych taryf.



W przypadku energii elektrycznej ministerstwo szacuje, że biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe cena w taryfie mogłaby spaść z obecnych 739 zł za MWh do poniżej 600 zł za MWh.



Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także sektora MŚP. Zgodnie z kalkulacjami resortu, oznaczałoby to, że rachunki większości odbiorców w gospodarstwach domowych płaconych w II połowie 2024 r. wzrosną względem I połowy 2024 r. o ok. 29 proc.



Prezes URE Rafał Gawin pod koniec kwietnia oceniał, że patrząc na notowania giełdowe energii elektrycznej i doliczając wszystkie koszty własne sprzedawców, cena poniżej 600 zł za MWh w taryfie jest realna.



W przypadku gazu projekt likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh, a wprowadzenie ceny maksymalnej, równej taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG OD. Projekt, jak przypomniało ministerstwo, zobowiązuje PGNiG OD do wystąpienia do Prezesa URE o zmianę taryfy. W konsekwencji wysokość rachunków za gaz dla odbiorców taryfowanych wzrośnie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. o ok. 15 proc. - szacuje MKiŚ. Aktualna taryfa PGNiG OD jest na poziomie 291 zł za MWh.

ING: MKiŚ podbije ścieżkę CPI w II poł. '24 o ok. 1 pp.

Najnowszy scenariusz częściowego odmrożenia cen prądu i gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w II poł. 2024 r., zgodnie z którym rachunki za prąd mają wzrosnąć o ok. 29 proc., a za gaz o 15 proc., podbija ścieżkę inflacji o ok. 1 pp., a CPI w grudniu może wynieść ok. 5,5 proc. - oceniają ekonomiści ING.



"Szacujemy, że w scenariuszu przedstawionym przez MKiŚ wzrost cen prądu i gazu podbije CPI o ok. 1,7 pkt. proc. względem scenariusza wydłużenia mrożenia cen energii na obecnym poziomie. Przyjmujemy szacunki ministerstwa jako nowy scenariusz bazowy, co przesuwa ścieżkę inflacji na II poł. 2024 w górę o ok. 1 pkt. proc., względem naszych wcześniejszych oczekiwań. Oznacza to, że w grudniu 2024 inflacja CPI może być zbliżona do 5,5 proc. rdr. Nadal oczekujemy, że do końca 2024 stopy NBP pozostaną bez zmian" - napisano w nocie ING.



Według najnowszego projektu ustawy o bonie energetycznym autorstwa MKiŚ rachunki za prąd większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w II połowie 2024 r. o ok. 29 proc. względem I połowy 2024 r., a rachunki za paliwo gazowe o 15 proc. wobec ceny płaconej w I półroczu 2024 r. (PAP Biznes)

Minister Finansów: Działania osłonowe dot. cen energii mogą obniżyć CPI w '24 o 1 pkt proc. i o 0,9 pkt. proc. w '25

Ze względu na działania osłonowe w zakresie cen energii średnioroczna inflacja CPI w Polsce może być niższa przynajmniej o 1 pkt proc. w 2024 r. i o ok. 0,9 pkt. proc. w 2025 r. niż zakładają prognozy zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa - poinformował PAP Biznes minister finansów Andrzej Domański.



"Przyjęcie proponowanej propozycji działań osłonowych w zakresie cen energii oznaczałoby, że skala podwyżek cen energii elektrycznej i gazu wprowadzanych w połowie 2024 r. będzie wyraźnie mniejsza niż w przypadku odmrożenia cen" - powiedział Domański, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



"Wstępne szacunki wskazują, że średnioroczna inflacja z tego tytułu może być niższa przynajmniej o 1 pkt proc. w 2024 r. i o ok. 0,9 pkt. proc. w 2025 r." - dodał.



W przyjętym w ubiegłym tygodniu przez rząd "Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027" resort finansów założył, że w 2024 r. inflacja konsumencka w Polsce wyniesie 5,2 proc., a w 2025 r. znajdzie się na poziomie 4,1 proc. W przedstawionej prognozie założono odmrożenie cen, bez uwzględnienia ewentualnych działań osłonowych w tym zakresie.

