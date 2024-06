Ceny prądu od lipca 2024 r. URE: drożej o 33,80 zł brutto miesięcznie przy rocznym zużyciu do 2 MWh

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie wyniesie 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto (33,80 zł brutto) miesięcznie.

Od lipca 2024 r. częściowe odmrożenie ceny energii elektrycznej

Do końca czerwca 2024 r. odbiorców indywidualnych (w tym gospodarstwa domowe) obowiązuje cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawę z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) na poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu).



Zgodnie z Ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), w drugiej połowie 2024 r. cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

Co składa się na rachunek za prąd?

URE wyjaśnia, że na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się:

- koszty zakupu energii oraz

- koszty jej dystrybucji (transportu).

Opłata dystrybucyjna zostaje odmrożona ale też pomniejszona do końca 2024 r. o opłatę mocową

Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.

- Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co przekłada się na mniejszą długoterminową zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym, a to z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie cen za energię elektryczną – wskazuje Rafał Gawin, Prezes URE. Jego zdaniem nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz.

Rys. 1. Kształtowanie się składników rachunku za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w latach 2022 - 2024 (zł/MWh). Ceny netto - nie zawierają podatku VAT i akcyzy

Rachunek za prąd w latach 2022-2024 dla gospodarstw domowych - zmiany od 1 lipca 2024 r. Urząd Regulacji Energetyki

Przy rocznym zużyciu do 2 MWh drożej o 33,80 zł brutto miesięcznie

Wyżej opisane zmiany oznaczają, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie. Jak to policzyć i z czego to wynika wyjaśnia URE na poniższej grafice.

Rys. 2. Symulacja miesięcznej zmiany netto na rachunku gospodarstwa domowego (które średniorocznie zużywa 2 MWh prądu) od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Rachunek za prąd w 2024 roku dla gospodarstw domowych do 2 MWh rocznego zużycia - zmiany od 1 lipca 2024 r. Urząd Regulacji Energetyki

Wskazany powyżej wzrost netto 27,46 zł, w wartościach brutto wynosi 33,8 zł/m-c.



URE wskazuje też, że prawie 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Dla gospodarstw domowych o takim zużyciu miesięczny wzrost rachunku nie przekroczy 30 zł brutto.

Ważne W Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2022 roku wynosiło 2 MWh.



Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 88 proc. odbiorców z grup G (ok. 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 MWh.



Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.

Bon energetyczny dla gospodarstw domowych o niższych dochodach

Warto też wskazać, że od 1 lipca 2024 r. ustawodawca wprowadził nowe, jednorazowe świadczenie pieniężne - Bon energetyczny. Wsparcie przeznaczone będzie dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

400 zł dla dwu-trzyosobowych,

500 zł dla cztero-pięcioosobowych,

600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania domów otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z faktu, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.