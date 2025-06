Rząd poprawia KSeF, przedsiębiorcy zadowoleni z kolejnym zmian w ustawie, zwłaszcza że korzystne modyfikacje nastąpią jeszcze przed wejściem w życie zmienianych przepisów

Rząd, po konsultacjach z przedsiębiorcami, przyjął pakiet przepisów, które mają ułatwić funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur.

REKLAMA

Autopromocja

Przedsiębiorcy: rząd zmodyfikował przepisy o KSeF po wzorcowych konsultacjach

W efekcie przewidziano wprowadzenie i uproszczenie Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”) w takich obszarach jak:

Tryb Offline 24. Wprowadzono na stałe możliwość dobrowolnego stosowania tego trybu przez podatników. Rozwiązanie ma wzmocnić pewność obrotu gospodarczego w sytuacji, gdy firma napotka trudności z wystawianiem i przesłaniem e-faktury do systemu w czasie rzeczywistym np. podczas braku dostępu do Internetu.

Ułatwienia dla małych firm. Od kwietnia do grudnia 2026 roku, wprowadzony zostaje okres przejściowy, w którym mikro-przedsiębiorcy, posiadający transakcje potwierdzane fakturami o łącznej wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie, nie będą musieli wystawiać e-faktur. Rozwiązanie ma ułatwić dokumentowanie transakcji najmniejszym, potencjalnie wykluczonym cyfrowo podatnikom.

Odroczenie stosowania kar do końca 2026 roku, co ma zapewnić dodatkowy czas podatnikom na prawidłowe wdrożenie obowiązków bez potencjalnej odpowiedzialności za błędy.

Skrócenie terminu zwrotu VAT. W związku z wejściem w życie KSeF, o 1/3 skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT – z 60 do 40 dni. Podatnicy otrzymają przez to szybciej środki z urzędu skarbowego, co ma poprawić ich płynność finansową.

- Patrząc na to jak wyglądały pierwotne założenia KSeF przewidziane w projekcie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług z grudnia 2022 r. i jak te rozwiązania ewoluowały przez ostatnie dwa lata, trzeba uznać, że jest to jeden z najlepiej skonsultowanych i przeanalizowanych projektów podatkowych, w których uwzględniono wiele propozycji i postulatów przedsiębiorców – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

- Mając jednak na uwadze, iż wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 roku stanowi swego rodzaju rewolucję w sposobie dokumentowania transakcji gospodarczych, to z tego względu uważamy, iż Ministerstwo Finansów powinno przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną skierowaną do przedsiębiorców oraz wydać objaśnienia podatkowe – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Modyfikacja przepisów o KSeF: małe firmy liczą na instruktaż ze strony rządu

Wielu właścicieli małych firm nie ma wystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania KSeF, jego wymogów technicznych ani skutków prawnych. Brak kampanii promocyjnej grozi opóźnieniem w dostosowaniu się do przepisów, a tym samym ryzykiem kar i problemów w bieżącym prowadzeniu działalności.

Małe firmy często nie posiadają dedykowanych działów księgowości lub IT. W związku z tym mogą mieć trudności z wdrożeniem narzędzi niezbędnych do korzystania z KSeF. Kampania powinna zawierać jasne i proste instrukcje oraz materiały edukacyjne, które pomogą przełamać barierę technologiczną.

Ponadto, wystosowany z odpowiednim wyprzedzeniem i zrozumiały przekaz umożliwi wszystkim przedsiębiorcom – niezależnie od wielkości i lokalizacji – jednakowe przygotowanie się do zmian.

Dodatkowo przejście na KSeF niesie ze sobą wiele praktycznych pytań, m.in. dotyczących momentu wystawienia faktury, daty uznania jej za doręczoną, sytuacji awaryjnych czy fakturowania offline.

Brak jasnych wytycznych może skutkować różnymi praktykami i niepewnością co do prawidłowości działań. Objaśnienia podatkowe zminimalizowałyby ryzyko błędów po stronie przedsiębiorców.

Dodatkowo objaśnienia podatkowe byłyby formą wsparcia edukacyjnego w procesie wdrażania reformy. Umożliwiłyby lepsze przygotowanie się przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i dostawców oprogramowania do nowych realiów prawnych. Tego rodzaju działania budują zaufanie do państwa i sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu systemu podatkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo