Pieniędzy nie ma i nie będzie? Ekonomista: w 2025 r. nie ma szans na obniżenie składki zdrowotnej i podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kondycja budżetu państwa nie pozwala obecnie a także w 2025 roku na podwyżkę kwoty wolnej od podatku i obniżenie składki zdrowotnej - uważa prezes Instytutu Finansów Publicznych (IFP) dr Sławomir Dudek. Jego zdaniem, najpierw trzeba przedstawić plan "zatkania dziury w NFZ" oraz "schodzenia z deficytem" budżetowym. Ta prognoza sprzed 2 miesięcy jest nadal aktualna - tym bardziej, że pojawiły się nieplanowane wydatki budżetowe związane usuwaniem skutków powodzi.

Teraz i w 2025 roku nie ma pieniędzy w budżecie na podwyższenie kwoty wolnej od podatku i zmniejszenie składki zdrowotnej

"W tej chwili nie ma miejsca na żadne obniżki składek i na żadne podwyższanie kwoty wolnej, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni i dbamy o bezpieczeństwo finansowe Polski" - powiedział dr Sławomir Dudek 3 lipca 2024 r. w TVN 24, pytany o obniżenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców oraz o zapowiedzi rządu dot. podwyższenia kwoty wolnej od podatku.



Dudek wskazał, że przed wprowadzaniem obniżki składek zdrowotnych i podwyższeniem kwoty wolnej od podatku "najpierw trzeba przedstawić plan schodzenia z deficytem (budżetowym - PAP), plan +zatkania+ dziury w NFZ, i dopiero możemy dyskutować".

Dr Sławomir Dudek jest prezesem i głównym ekonomistą Instytutu Finansów Publicznych, adiunktem w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH, członkiem władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także ekspertem ds. finansów publicznych i byłym dyrektorem Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów.

REKLAMA

Autopromocja

Pomysły na obniżenie składki zdrowotnej

Obniżenie składki zdrowotnej w marcu przedstawili minister finansów Andrzej Domański i minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zaproponowali, aby składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej, wynosiła 9 proc. od 75 proc. płacy minimalnej, co w warunkach roku 2025 dawałoby ok. 310 zł miesięcznie. Również przedsiębiorcy rozliczający się z wykorzystaniem karty podatkowej mieliby płacić składkę zdrowotną na poziomie 9 proc. od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Więcej na temat propozycji Ministerstwa Finansów: Składka zdrowotna dla przedsiębiorców - obniżka od 2025 roku. Skala podatkowa, ryczałt, podatek liniowy, karta podatkowa. MF: Nie ma powrotu do zasad sprzed Polskiego Ładu

A niedawno - 25 czerwca 2024 r. - do Sejmu wpłynął poselski projekt mający na celu wprowadzenie od 2025 roku nowych zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt zakłada wprowadzenie trzech ryczałtowych kwot w wysokości 300 zł, 525 zł i 700 zł miesięcznie, zależnie od przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym. Zmiany mają dotyczyć wszystkich osób płacących składkę zdrowotną także pracowników i przedsiębiorców. Projekt przygotowała grupa posłów Polska2050-Trzecia Droga. Ten projekt wskazuje, że wyżej opisana propozycja Ministerstwa Finansów nie satysfakcjonuje posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi. A trzeba wiedzieć, że lider tego ugrupowania Szymon Hołownia mówił 2 marca 2024 r. na konwencji samorządowej Trzeciej Drogi w Otrębusach: „Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno”.

Kwota wolna od podatku - jej podwyżka jest obietnicą wyborczą KO. Kiedy realizacja tej obietnicy?

Podwyżka kwoty wolnej była jednym z elementów ogłoszonego przez Koalicję Obywatelską programu „100 konkretów na 100 dni”. Kwota wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych miała zostać zwiększona z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł.

W maju minister finansów Andrzej Domański powiedział, że został „zobligowany do przygotowania planu” wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w kwocie 60 tys. zł. „Będziemy się starali wdrożyć to rozwiązanie szybko i myślę, że do końca kadencji kwota wolna zostanie podniesiona” – dodał.



Nie wycofujemy się z obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł; chcemy to zrobić w tej kadencji Sejmu - powiedział we wtorek w Studiu PAP szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Warto też wspomnieć, że w Sejmie od ok. dwóch miesięcy trwają prace legislacyjne nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który ma na celu podwyższenie (od 2025 roku) kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł. Projekt ten przeszedł już I czytanie na posiedzeniu Sejmu, a obecnie trwają prace w Komisji Finansów Publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Procedura nadmiernego deficytu wobec Polski?

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała, że objęła procedurą nadmiernego deficytu Polskę i sześć innych krajów unijnych, w tym Francję i Włochy. Ostateczną decyzję o uruchomieniu procedury podejmie w lipcu Rada UE, ale już teraz kraje te mogą rozpocząć przygotowywanie planów naprawczych.



Opublikowane 27 czerwca 2024 r. sprawozdanie dotyczące państw członkowskich, w którym oceniła ich deficyt, to pierwszy krok w procedurze nadmiernego deficytu. Następnie Komisja przekaże rekomendacje w sprawie uruchomienia procedury Radzie UE, a więc ministrom krajów członkowskich. Szefowie resortów finansów spotkają się na posiedzeniu 16 lipca.

Polska była do tej pory objęta procedurą dwukrotnie: w latach 2004-2008 oraz 2009-2015.

Otwarte pozostaje więc pytanie, czy znajdą się pieniądze w budżecie państwa w tej kadencji Sejmu na realizację tych dwóch ważnych obietnic wyborczych? Czy może tych pieniędzy nie ma i nie będzie w ciągu najbliższych czterech lat?