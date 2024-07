Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Inflacja w czerwcu 2024 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.



Poniżej w tabeli poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2024 r.

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm OGÓŁEM 2,6 0,1 2,5 0,1 Inflacja towarów 1,3 0,0 1,2 0,1 Infflacja usług 6,1 0,5 6,2 0,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 2,5 0,7 1,6 0,3 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,9 0,2 4,1 0,5 Odzież i obuwie -0,9 -1,7 -0,2 -0,4 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 1,7 0,1 1,6 0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 1,7 0,0 1,4 -0,3 Zdrowie 2,8 0,6 2,8 0,9 Transport 0,6 -1,9 2,2 -0,4 Łączność 1,2 -0,9 2,2 0,4 Rekreacja i kultura 3,8 1,4 3,7 -1,4 Edukacja 9,0 0,1 9 0,1 Restauracje i hotele 7,7 0,6 7,9 0,9 Inne towary i usługi 4,3 0,5 3,7 0

ING BSK: w lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbiją inflację o ok. 1,3-1,5pkt. proc.

„Ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiącu o 1,3 proc. r/r, a ceny usług o 6,1 proc. r/r, wobec odpowiednio 1,2 proc. r/r i 6,2 proc. r/r w maju. Do wzrostu rocznego wskaźnika inflacji w czerwcu, względem maja, w największym stopniu przyczyniły się ceny żywności. Roczne tempo wzrostu cen żywności przyspieszyło w czerwcu do 2,2 proc. r/r z 1,3 proc. r/r w maju. W porównaniu do maja drożało m.in. mięso (głównie drobiowe), masło oraz warzywa i owoce. Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do 3,6 proc. r/r z 3,8 proc. r/r w maju, jednak pozostaje na podwyższonym poziomie” – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka.



Tym samym inflacja w czerwcu pozostała w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc. Jednak według ekonomisty ING BSK, to ostatni taki miesiąca.

„Spodziewamy się, że w lipcu główny wskaźnik inflacji wzrośnie powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, głównie za sprawą częściowego wycofania tarczy energetycznej. Szacujemy, że wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbiją inflację o ok. 1,3-1,5pkt. proc. Nasze obecne prognozy wskazują, że inflacja konsumencka będzie rosła i osiągnie szczyt (prawdopodobnie powyżej 6 proc. r/r) w marcu przyszłego roku. W takich warunkach RPP utrzyma w najbliższych miesiącach stopy procentowe bez zmian, a do pierwszej obniżki może dojść w II kw. 2025 r. Widzimy przestrzeń do złagodzenia polityki pieniężnej w przyszłym roku w skali 75pb” – stwierdził Adam Antoniak.

PKO BP: jesienią możliwy wzrost inflacji bazowej do ok. 4 proc.

Jak wskazano w komentarzu do danych GUS PKO BP, na wzrost inflacji w ujęciu rdr wpłynęły ceny żywności, przy nieznacznie ujemnym oddziaływaniu cen paliw i inflacji bazowej. "Podtrzymujemy szacunek, że inflacja bazowa w czerwcu wyhamowała do 3,7 proc. rdr z 3,8 proc. rdr miesiąc wcześniej" - podkreślono.



"Widać, że w ostatnich dwóch miesiącach dezinflacja w usługach wyraźnie wyhamowała. Zakładamy, że ten trend będzie kontynuowany, co zaowocuje wypłaszczeniem dotychczasowego trendu spadkowego inflacji bazowej" - dodano.



Analitycy PKO BP spodziewają się, również, że roczna dynamika cen żywności w najbliższych miesiącach będzie dalej wzrastać, do ok. 4-5 proc.



Według nich, w związku z odmrożeniem cen energii elektrycznej i gazu w lipcu, wzrosną ceny ciepła. "W efekcie ceny nośników uplasują się wg nas o ponad 13 proc. powyżej poziomu z lipca 2023, silnie podbijając inflację ogółem" - zaznaczono.



Podkreślono, że "inflacja bazowa w czerwcu kontynuowała trend spadkowy i według naszych szacunków wyniosła 3,7 proc. rdr wobec 3,8 proc. rdr w maju". "W ujęciu miesięcznym ceny kategorii bazowych prawdopodobnie wzrosły o 0,2 proc., natomiast po skorygowaniu o czynniki sezonowe wzrost wyniósł wg nas 0,4 proc. mdm" - przekazano.



"Zakładamy, że trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr" - ocenili analitycy.



Dodano, że "istotna dla dalszej ścieżki inflacji będzie skala jej wzrostu w lipcu, w reakcji na częściowe uwolnienie cen energii". "Wstępnie szacujemy ją na ok. 2 pp" - wskazano.

