Coraz więcej kontroli celno-skarbowych. Jakie błędy zdarzają się najczęściej? Co urzędnicy sprawdzają najchętniej?

Ważne

Jeśli decyzja będzie niekorzystna i urzędnicy natrafią na jakiekolwiek uchybienia, może dojść do zawieszenie pozwolenia na okres około 3 miesięcy. Gdy procedura naprawcza nie zadziała i firma nie dostosuje się do odpowiednich wytycznych, pozwolenie zostanie odebrane. To dla firmy może oznaczać poważne konsekwencje, związane z zaburzeniem łańcucha dostaw.