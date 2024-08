JPK CIT: od kiedy, dla kogo? Jakie dane trzeba będzie raportować?

Kogo dotyczy nowy system raportowania?

Na początkowym etapie wprowadzenia JPK CIT nowy system raportowania będzie dotyczył przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, których roczne obroty przekraczają 50 milionów euro. W Polsce szacuje się, że takich podmiotów jest około 4000. „Dla dużych firm, takich jak Luxoft, które spełniają kryteria wielkości i obrotów, obowiązek ten będzie jasny” - zauważa Łukasz Mikuła, Chief Accountant, Luxoft Poland - „Problem pojawi się jednak dla firm bliskich granicy progu, które dopiero po zamknięciu roku będą mogły określić, czy muszą stosować się do nowych przepisów. W takich przypadkach, jedna złotówka może decydować o obowiązku raportowania. W związku z tym, raportowanie za rok 2025 r. będzie miało charakter ograniczony, czyli nie wszystkie elementy, które będą wymagane po pełnym wdrożeniu, będą na początku obowiązkowe”.



W kolejnym etapie obowiązek raportowania obejmie także średnie i małe przedsiębiorstwa. Dla tych podmiotów adaptacja do JPK CIT będzie wymagała innego podejścia, zwłaszcza w kontekście systemów księgowych. „Wiele małych i średnich korzysta z lokalnych systemów księgowych, takich jak Comarch, Sage czy Symfonia. Są to popularne rozwiązania na polskim rynku, które już dostosowały się do JPK VAT, dlatego dla nich proces adaptacji do JPK CIT może być nieco łatwiejszy” - dodaje Mikuła. Firmy te, pracując na polskim rynku, korzystają z usług lokalnych dostawców, co oznacza, że aktualizacje i dostosowania oprogramowania są dla nich bardziej dostępne.