Wakacje składkowe 2024 - wniosek. ZUS podał ważny termin

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował 5 sierpnia 2024 r., że od 1 listopada tego roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc (tzw. wakacje składkowe). Taki wniosek mogą skutecznie złożyć tylko mikroprzedsiębiorcy. Zatem w 2024 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień. Ci, którzy będą chcieli to zrobić muszą wnioski o to zwolnienie złożyć w listopadzie.

Dla kogo wakacje składkowe czyli zwolnienie ze składek ZUS?

Prawo do skorzystania z tzw. wakacji składkowych (w wymiarze 1 miesiąca w roku wybranego przez przedsiębiorcę) mają od 2024 roku mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.



Przypomnijmy, że status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców mają ci przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące kryteria:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.



Z tego zwolnienia można skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT wg skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Zwolnienie ze składek ZUS na jeden miesiąc w roku

Wakacje składkowe polegają na tym, że mikroprzedsiębiorca będzie zwolniony w jednym – wybranym przez siebie i wskazanym we wniosku - miesiącu kalendarzowym – w każdym roku kalendarzowym z obowiązku opłacenia należnych składek na jego ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Zwolniony będzie także w tym miesiącu ze składek na ubezpieczenie chorobowe ale tylko jeżeli dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu kalendarzowym złożenia wniosku oraz miesiącu kalendarzowym go poprzedzającym.

Wynikać to będzie z nowych przepisów art. 17a i art. 17b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.



Składki obciążające mikroprzedsiębiorcę za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia ww. składek:

1) na ubezpieczenia społeczne są finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUSu;

2) na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy podlegają refundacji w całości z budżetu państwa.



Natomiast mikroprzedsiębiorca będzie musiał za miesiąc tzw. wakacji składkowych zapłacić składkę zdrowotną.



Warto też dodać, że na podstawie nowego art. 18d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc objęty omawianym zwolnieniem z opłacenia składek, o których mowa w art. 17a, stanowi najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek.

Przykład Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało przykład, że gdy dany mikroprzedsiębiorca zadeklarował podstawę wymiaru wyższą niż ryczałtowa (do czego ma prawo na mocy art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), w jego przypadku podstawa wymiaru zostanie zredukowana w miesiącu kalendarzowym korzystania z „wakacji składkowych” do wysokości właściwej dla „ryczałtu”.

To zwolnienie ze składek na jeden miesiąc, zwane wakacjami składkowymi stanowić będzie ona pomoc publiczną realizowaną w formule de minimis. Zastosowanie znajdą zatem zasady i procedury określone w relewantnych aktach prawnych, w tym zwłaszcza w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W konsekwencji, osoby nieposiadające odpowiedniego limitu pomocy de minimis nie będą mogły skorzystać z „wakacji składkowych”.

Ważne ZUS informuje, że zwolnienie w ramach tzw. wakacji składkowych dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy. Nie ma zwolnienia ze składek, które przedsiębiorca opłaca za pracowników, współpracowników i zleceniobiorców.

Wnioski od 1 listopada

W 2024 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę powinni składać w listopadzie.



Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski poinformował, że mikroprzedsiębiorca lub jego pełnomocnik od 1 listopada będzie mógł złożyć wniosek (RWS) elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika. O zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych. Ważne, by wniosek złożyli ze swojego konta płatnika na PUE/eZUS, a nie z konta spółki, której są wspólnikami.



Złożone wnioski ZUS będzie rozpatrywać automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Informację o tym, że na PUE/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE/eZUS.



„Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Składki za miesiąc, na który przedsiębiorca uzyska zwolnienie, zostaną opłacone z budżetu państwa” – poinformował rzecznik ZUS.