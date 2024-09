Doradca podatkowy w todze i z większymi kompetencjami. Od 2025 roku? Założenia nowelizacji

Minister Finansów chce zmienić szereg przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. W dniu 16 września 2024 r. opublikowano założenia projektu nowelizacji, zgodnie z którymi m.in. doradcy podatkowi w sądzie mieliby nosić togi, tak jak inne zawody prawnicze (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy). Rozszerzony ma zostać zakres spraw, w których doradcy podatkowi będą mogli wydawać opinie. Ponadto zmiany zajdą w zasadach egzaminu na doradcę podatkowego i w kompetencjach organów KIDP.

Jakie zmiany szykuje Minister Finansów dla doradców podatkowych?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt ten przygotowuje Ministerstwo Finansów i ma zostać przyjęty w IV kwartale 2024 r. Odpowiedzialny za jego przygotowanie jest wiceminister Jarosław Neneman. Założenia te przewidują następujące zmiany.

Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Rozszerzony ma zostać zakres spraw, w których doradcy podatkowi będą mogli wydawać opinie i wyjaśnienia o opłaty, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Nowe przepisy mają także pozwolić doradcy podatkowemu wspierać podmioty w wykonywaniu dodatkowo ich obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych i raportowych i reprezentować ich w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami.



Czynności doradztwa podatkowego będą mogły być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.



Wprowadzony będzie obowiązek używania przez doradców podatkowych uczestniczących w rozprawach sądowych strojów urzędowych (togi).



Pojawią się przepisy dot.

- wykorzystania narzędzi informatycznych w komunikacji pomiędzy doradcami podatkowymi a organami samorządu zawodowego.

- usprawnienia czynności organów samorządu zawodowego dotyczących członkostwa w samorządzie, w tym aktualizacji danych osób wpisanych na listę doradców podatkowych poprzez włączenie bezpośrednio do katalogu przesłanek skreślenia z listy doradców podatkowych uporczywego nieopłacania składek członkowskich.

Zmiany kompetencji organów KIDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zostanie wyposażona w kompetencję publikowania prowadzonej przez ten organ listy doradców podatkowych, w miejsce dotychczasowej kompetencji do publikacji danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.



Nastąpić ma też usprawnienie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych poprzez m.in. wprowadzenie:

- zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, do określania wysokości których organem właściwym będzie Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,

- do katalogu kar dyscyplinarnych kary pieniężnej,

- modyfikacji dotyczącej przedawnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,

- uregulowania kwestii przedawnienia karalności,

- możliwości wymierzania kary łącznej i wyroku łącznego;

Egzamin na doradcę podatkowego i do PKE

Omawiany projekt zawierać też będzie przepisy dot. egzaminu na doradcę podatkowego i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (PKE), w tym przede wszystkim:

- uzupełnienie katalogu dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego w związku ze zmianami dotyczącymi zakresu spraw realizowanych przez doradców podatkowych,

- zastąpienie publikacji wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych publikacją wykazu tytułów aktów prawnych, które stanowić będą podstawę do opracowania pytań i zadań egzaminacyjnych, z równoczesnym umożliwieniem korzystania przez kandydatów podczas egzaminów z tekstów aktów prawnych,

- powiązanie wysokości opłat za egzamin z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (na wzór zasad funkcjonujących w zawodach prawniczych) oraz zmiana zasad dokonywania zwrotu tych opłat,

- wprowadzenie możliwości korzystania przez PKE z systemu teleinformatycznego przy wykonywaniu przez nią zadań,

- zwiększenie składu PKE o 10 członków, podyktowane koniecznością zapewnienia większej dostępności PKE wobec rosnącej liczby kandydatów przystępujących do egzaminu i liczby przeprowadzanych egzaminów, oraz podwyższenie wymogów dla kandydatów na członków PKE dla poszczególnych grup zawodowych,

- modyfikacja zasad powoływania do składu PKE w tym ograniczenie okresu członkostwa w tym gremium do dwóch kolejnych kadencji,

- uzupełnienie katalogu zadań przewodniczącego PKE,

- dookreślenie procedury zawierania przez PKE z uczelniami umów określających kierunek studiów, którego ukończenie uprawniać ma ich absolwentów do uzyskania zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Przepisy przejściowe

Projekt ustawy – w ramach przepisów przejściowych – zapewnić ma m.in. odłożenie w czasie stosowanie nowych zasad przeprowadzania egzaminu dla kandydatów będących w trakcie rocznego okresu na przystąpienie do części ustnej egzaminu (w tych przypadkach obowiązywać będą przepisy dotychczasowe), możliwie szybkie wdrożenie założeń usprawniających pracę Komisji Egzaminacyjnej, zapewnienie uczelniom okresu przejściowego na dostosowanie programów studiów do minimalnych standardów, które zostaną określone na podstawie ustawy, a także odsunięcie w czasie rozwiązań związanych z system teleinformatycznym wykorzystywanym do organizacji egzaminu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nie opublikowano informacji kiedy Minister Finansów planuje wejście w życie omawianych zmian. Wiadomo tylko, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w IV kwartale 2024 r. A zatem prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać w I połowie 2025 roku.