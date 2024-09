Od 300 do 1200 zł miesięcznie składki będzie musiał zapłacić przedsiębiorca? zryczałtowana składka zdrowotna być może stanie się faktem. Konfederacja Lewiatan postuluje za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uproszczenie sposobu jej opłacania poprzez wprowadzenie zryczałtowanych stawek

Konfederacja Lewiatan w przesłanym komunikacie proponuje zryczałtowaną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Chodzi o obniżenie tej składki oraz uproszczenie sposobu jej opłacania.

REKLAMA

Autopromocja

Zryczałtowana składka zdrowotna być może stanie się faktem

Dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan Przemysław Pruszyński przekazał, że wprowadzenie składki zryczałtowanej, której wysokość zależeć będzie od wielkości dochodów albo przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę, jest dobrym i kompromisowym rozwiązaniem. Dodał, że ograniczenia fiskalne uniemożliwiają wprowadzenie jednej, kwotowej i niskiej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wytłumaczył, że wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od dochodu w przypadku opodatkowania według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. a ta od przychodu przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zaznaczył, że należy przyjąć zasadę, że wyższa składka odprowadzana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód/ przychód przedsiębiorcy przekroczył określony poziom. Pozwoli to uniknąć konieczności korygowania i dopłacania składki za cały rok składkowy w sytuacji przekroczenia progu np. w ostatnim kwartale roku składkowego oraz zapewni możliwie najbardziej równomierne obciążenie przedsiębiorców osiągających zbliżone dochody/ przychody - powiedział Pruszyński. W jego ocenie z dochodu/przychodu będącego podstawą obliczenia składki zdrowotnej wyłączone powinno być zbycie składników majątku przedsiębiorstwa. W celu uproszczenia kalkulacji i płatności składki przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wyboru jej opłacania w konkretnej wysokości na bazie dochodów/ przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym - dodał. Zdaniem Konfederacji Lewiatan podatnicy opodatkowani kartą podatkową powinni opłacać składkę zdrowotną ustaloną według najniższego progu tj. 300 zł miesięcznie.

Od 300 do 1200 zł miesięcznie składki będzie musiał zapłacić przedsiębiorca?

Konfederacja Lewiatan postuluje za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uproszczenie sposobu jej opłacania poprzez wprowadzenie zryczałtowanych stawek. W opublikowanym przez Konfederację Lewiatan komunikacie przedstawiono następujące stawki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:

300 zł miesięcznie do progu dochodów w skali roku nieprzekraczających 85 tys. zł

miesięcznie do progu dochodów w skali roku nieprzekraczających 85 tys. zł 500 zł miesięcznie dla dochodów w skali roku od 85 tys. zł do 300 tys. zł

miesięcznie dla dochodów w skali roku od 85 tys. zł do 300 tys. zł 700 zł miesięcznie dla dochodów w skali roku od 300 tys. zł do 600 tys. zł

miesięcznie dla dochodów w skali roku od 300 tys. zł do 600 tys. zł 1200 zł miesięcznie dla dochodów w skali roku przekraczających 600 tys. zł

Uproszczenie i obniżenie składek zdrowotnych

Zdaniem Konfederacji Lewiatan aktualnie potrzebne jest uproszczenie i obniżenie składek zdrowotnych płaconych przez przedsiębiorców. Odnosząc się do obietnic koalicji rządzącej dotyczących obniżenia składki zdrowotnej wskazano na rosnące co roku wynagrodzenia pracowników oraz na to, że wyższe opodatkowanie (oskładkowanie) przedsiębiorców oznacza mniej pieniędzy przeznaczanych przez przedsiębiorców na inwestycje i rozwój, co przekłada się na mniej konkurencyjne firmy i niższe wynagrodzenia pracowników. Pruszyński zauważył, że dyskutowane obecnie propozycje zmian w składce zdrowotnej sprowadzają się do utrzymania procentowego opodatkowania dochodu od bardzo niskiego progu wynoszącego dwukrotność średniego wynagrodzenia oraz na wprowadzeniu dodatkowej procentowej składki dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie są to propozycje, które realizują oczekiwania przedsiębiorców - ocenił. Dodał, że wprowadzenie niższej, zryczałtowanej stawki do progu dwukrotności średniego wynagrodzenia będzie korzystne wyłącznie dla mikrofirm (samozatrudnionych).