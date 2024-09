Podatnicy poszkodowani przez powódź zapłacą tegoroczne podatki w 2025 roku [projekt rozporządzenia]

W dniu 18 września 2024 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku ze stanem klęski żywiołowej. Rozporządzenie to ma pomóc przedsiębiorcom poszkodowanym we wrześniu br. powodzią na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego - poprzez odroczenie terminów zapłaty podatków i zaliczek na podatki.

rozwiń >

Stan klęski żywiołowej - powódź we wrześniu 2024 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego (Dz. U. poz. 1365), zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 września 2024 r. (Dz. U. poz. 1380) wprowadziło we wskazanych w tym rozporządzeniu powiatach stan klęski żywiołowej.

REKLAMA

Autopromocja

Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuży terminy podatkowe dla firm poszkodowanych w powodzi

W opublikowanym 18 września 2024 r. projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku ze stanem klęski żywiołowej przewidziano przepisy przedłużające terminy zapłaty podatków i zaliczek na podatki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i ryczałt ewidencjonowany

Przepis § 1 rozporządzenia przedłuży do 30 kwietnia 2025 r. termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych za:

1) miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. – w przypadku podatników opłacających zaliczki miesięczne;

2) III i IV kwartał 2024 r. – w przypadku podatników opłacających zaliczki kwartalne.



Przepis § 2 rozporządzenia przedłuży do 30 kwietnia 2025 r. terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobranych od podatników przez płatników w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., przewidziane w:

1) art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIT”, w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 42e ustawy o PIT;

2) art. 42 ust. 1 ustawy – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT;

3) art. 42 ust. 4 ustawy o PIT – w przypadku zryczałtowanego podatku od osób fizycznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.



Przepis § 4 rozporządzenia przedłuży do 30 kwietnia 2025 r. termin zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należnego za:

1) miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. – w przypadku podatników opłacających ryczałt miesięcznie;

2) III i IV kwartał 2024 r. – w przypadku podatników opłacających ryczałt kwartalnie.



Przepis § 5 rozporządzenia przedłuży do 31 stycznia 2025 r. termin złożenia rocznych deklaracji, o których mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, przewidziany w art. 38 ust. 1b ustawy o PIT – w przypadku zaprzestania przez płatników prowadzenia działalności przed końcem 2024 r.

Przepis § 3 rozporządzenia przedłuży do 31 marca 2025 r. termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych należnych za:

1) miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. – w przypadku podatników opłacających zaliczki miesięczne;

2) III i IV kwartał 2024 r. – w przypadku podatników opłacających zaliczki kwartalne.



Przepis § 6 rozporządzenia przedłuży podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, innym niż określeni w § 7, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, do dnia 31 marca 2025 r. termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej),

2) zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych

– przypadający w okresie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.



Przepis § 7 rozporządzenia przedłuży o 3 miesiące termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 oraz z 2024 r. poz. 232, 854 i 1222), którego termin płatności przypada we wrześniu albo październiku 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepis § 8 rozporządzenia przedłuży podatnikom podatku od towarów i usług do dnia:

1) 25 stycznia 2025 r. terminy zapłaty podatku, o których mowa w art. 103 ust. 1–2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 i 852), przypadające w okresie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2) 25 listopada 2024 r. terminy do złożenia deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz ewidencji, o których mowa w art. 109 ust. 3b i 3c tej ustawy, przypadające w okresie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Przepis § 9 rozporządzenia przedłuży podatnikom podatku od spadków i darowizn do dnia 31 stycznia 2025 r. termin do:

1) złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 4a lub art. 4b ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 596),

2) złożenia zeznania, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia 16 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

PCC

Przepis § 10 rozporządzenia przedłuży podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych do dnia 31 stycznia 2025 r. termin do:

1) złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10 lit. b i art. 10 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 295),

2) zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

– przypadający w okresie od dnia 16 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Dla kogo przedłużenie terminów podatkowych?

Przedłużenie terminów, o których mowa w § 1–8 (w podatkach: PIT, ryczałt, CIT, VAT), stosuje się do podatników oraz płatników, którzy łącznie spełniają następujące trzy warunki:

1) są poszkodowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 654),

2) mają siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terenie gminy poszkodowanej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1371 i 1380),

3) prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy, o której mowa w pkt 2.



Natomiast przedłużenie terminów, o których mowa w § 9 i § 10 (podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC), dotyczyć będzie podatników, którzy łącznie spełniają warunki określone w pkt 1 i 2.



Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku ze stanem klęski żywiołowej.