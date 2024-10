Nowa (trzecia) wersja przepisów o podatku od nieruchomości. Wątpliwości dotyczące choćby transformatorów dalej pozostają

Podatek od nieruchomości przechodzi kolejne modyfikacje. Właśnie opublikowano trzecią wersję projektu ustawy, która ma na celu jego usprawnienie. Chociaż wprowadzone zmiany nie są rewolucyjne, to i tym razem podatnicy i doradcy podatkowi muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Zmiany w definicji budowli w projekcie noweli o podatku od nieruchomości

W projekcie zwraca uwagę modyfikacja definicji budowli, która może poszerzyć zakres opodatkowania poprzez brak precyzji, czym jest "część obiektu" oraz samo pojęcie "obiektu". Komentuje Adam Hellwig, adwokat, doradca podatkowy, partner w Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi:



"Karuzela podatkowa kręci się coraz szybciej. Mamy oto trzecią wersję projektu ustawy mającej uzdrowić polski podatek od nieruchomości. Nie ma tu zmian rewolucyjnych w stosunku do poprzednich wersji, niemniej jednak – jak zwykle – ministerstwo zafundowało i podatnikom, i doradcom podatkowym nową łamigłówkę i nowe problemy.

REKLAMA

Autopromocja

Ciekawym konstruktem jest dodanie do definicji budowli zastrzeżenia, że są nim elementy wymienione w przepisach również w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie. Po pierwsze, brak jest doprecyzowania, o jaką część chodzi. Czy chodzi o część składową, czy o jakiś inny związek? To rodzi ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania. Po drugie, pojęcie „obiektu” też nie jest zdefiniowane. Na pewno nie chodzi więc o obiekt budowlany. Być może chodzi o jakąkolwiek rzecz – również ruchomą.

Urządzenia budowlane mają być "bezpośrednio" związane z budynkiem lub obiektem z załącznika nr 4 (budowle) lub obiektami energetycznymi a dodatkowo mają być "niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem". Mam nadzieję, że to nieco ograniczy pokusę rozszerzania opodatkowania, jednakże wątpliwości dotyczące choćby transformatorów dalej pozostają (skoro jest on elementem sieci, to również jest niezbędny do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem).



Zmodyfikowano nieco definicję robót budowlanych. Aktualnie wprost wskazano, że chodzi o prace polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub montażu, do których stosuje się ustawę Prawo budowlane. Ten ostatni rodzaj prac może w praktyce stać się osią sporów z organami podatkowymi

W załączniku nr 4, który zawiera katalog budowli, wskazano, że budowlami będą odkryte obiekty sportowe inne niż płyta stadionu, tunel dla zawodników, trybuny, które to elementy wchodzą w skład stadionu. Brak jest przy tym dookreślenia, o jakie dokładnie obiekty sportowe może chodzić.



W załączniku znaleźć również można obiekt określony jako „konstrukcja wsporcza inna niż wymieniona w załączniku”. W tym przypadku również próżno szukać wskazówek, o jakie obiekty może chodzić. W tym zakresie trudno projekt uznać za precyzyjny.



Kolejne projekty zmian w zakresie podatku od nieruchomości są jak tanie suplementy diety – przyzwyczailiśmy się już do ich zażywania, choć nie znamy do końca efektów ich działania".