Minimalna zmiana w składce zdrowotnej od 2025 r. Polska 2050: dodatkowo ulga dla mikroprzedsiębiorców a od 2026 r. korzystniejsze zasady dla MŚP

Rada Ministrów przyjęła 29 października 2024 r. projekt ustawy dotyczący zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zakłada on, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców. Polska 2050 poinformowała tego samego dnia, że w przyszłym tygodniu krok drugi zmian w składce zdrowotnej, czyli wprowadzenie: od 2025 r. ulgi dla mikroprzedsiębiorców, a od 2026 r. korzystniejszych zasad naliczania składki zdrowotnej dla MŚP.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025 roku

"W końcu zrobiliśmy tę oczywistość, to, co było oczekiwane" - powiedział premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu, podczas którego przyjęto projekt ustawy dotyczącej zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.



Szef rządu zaznaczył, że zmiana polega na odejściu od "niemądrego, niemającego nic wspólnego ze składką zdrowotną" mechanizmu naliczania podstawy składki. Donald Tusk przyznał przy tym, że nie ma zamiaru udawać, że ten projekt to "rewolucja" w przepisach.



Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, czyli m.in. nieruchomości.

Warto wskazać, że pierwotnie projekt ten przewidywał także wyłączenie z podstawy naliczania składki zdrowotnej przychodów ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych (czyli np. licencji, znaków towarowych, patentów). Ostatecznie nie znalazło się to w projekcie przyjętym przez Radę Ministrów.



Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami dochody ze sprzedaży środków trwałych nie będą uwzględniane w wyliczeniu wysokości składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, dla osób rozliczających się w formie podatku liniowego oraz osiągających dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W konsekwencji taka sprzedaż nie będzie zwiększała podstawy obliczenia składki zdrowotnej.

Ważne Zmiany w składce zdrowotnej od 2025 r. Przychody dotyczące zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się:

- na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;

- w formie podatku liniowego.



Dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, projekt przewiduje wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z limitów przychodów, które warunkują wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.



Na nowych rozwiązaniach skorzystać ma ok. 2,4 mln przedsiębiorców.

Zmiany te mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

W budżecie na 2025 rok zarezerwowano 4 mld zł, które mają wyrównać wpływy do NFZ, zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Do kosztów podatkowych nie będzie zaliczana niezamortyzowana wartość zbywanego środka trwałego

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt zmian wyjaśniło, że zmiana dotycząca wyłączenia z oskładkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych dotyczyć będzie środków odpłatnie zbywanych po dniu 31 grudnia 2024 r. Będą to zatem także środki trwałe, które na dzień wejścia w życie nowych przepisów są częściowo tylko zamortyzowane. Z oskładkowania wyłączony zostanie natomiast nie tylko przychód, ale także do kosztów nie będzie zaliczana niezamortyzowana wartość zbywanego środka trwałego.



Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że co do tych środków zmiana w przypadku odpłatnego zbycia w 2025 r. może być więc neutralna, np. gdy środek trwały zostanie zbyty po cenie niżej od ceny zakupu.

Ale w przypadku pozostałych środków trwałych, zmiana spowoduje zmniejszenie należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez przedsiębiorców, a co za tym idzie również wpływów z tego tytułu.



Zdaniem MZ, nie ma możliwości oszacowania skutków finansowych dla NFZ. Wynika to z braku danych do ich określenia, tj. danych o liczbie transakcji i wartości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia środków trwałych, ich wartości początkowej (wartości nabytych środków trwałych) oraz o wartości dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych – w odniesieniu do osób, do których są dedykowane te rozwiązania, a więc wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem PIT.



Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Polska 2050: od 2025 r. dodatkowo ulga dla mikroprzedsiębiorców a od 2026 r. korzystniejsze zasady naliczania składki zdrowotnej dla MŚP

Tego samego dnia na platformie X opublikowała następującą wiadomość:



Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy likwidujący składkę zdrowotną od sprzedaży środków trwałych. W przyszłym tygodniu krok drugi, czyli wprowadzenie:

- od 2025 r. ulgi dla mikroprzedsiębiorców,

- od 2026 r. korzystniejszych zasad naliczania składki zdrowotnej dla MŚP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to esencja naszej gospodarki, dlatego działamy, by stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju.

Ważne! Korzystniejsza składka zdrowotna dla przedsiębiorców nie uszczupli środków na ochronę zdrowia.

🔜 od 2025 r. ulgi dla… October 29, 2024

Przypomnijmy, że kwestia przywrócenia zasad obliczania składki zdrowotnej była jedną z obietnic wyborczych Polski 2050.

Od 25 czerwca 2024 r. w Sejmie RP jest procedowany poselski projekt mający na celu wprowadzenie od 2025 roku nowych zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt ten pierwotnie przewidywał wprowadzenie trzech ryczałtowych kwot w wysokości 300 zł, 525 zł i 700 zł miesięcznie, zależnie od przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym. Natomiast we wniesionej 18 lipca 2024 r. autopoprawce do tego projektu zrezygnowano z kwotowych stawek. W zamian zaproponowano trzy stawki składki zdrowotnej: 4%, 7% i 9,4% w zależności od dochodów - obliczane od przeciętnego wynagrodzenia. Zmiany mają dotyczyć wszystkich osób płacących składkę zdrowotną także pracowników i przedsiębiorców. Projekt przygotowała grupa posłów Polska2050-Trzecia Droga. Koszt tych zmian (czyli ubytek składki zdrowotnej w systemie NFZ to ok. 25-30 mld zł.

Niestety z uwagi na problemy budżetowe nie jest to możliwe od 2025 roku.

