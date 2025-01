Limity podatkowe w 2025 roku - PIT, VAT, ryczałt

Początek roku to dla wielu przedsiębiorców, a także księgowych okazja do zaplanowania kolejnych 12 miesięcy intensywnej pracy. Warto pamiętać o obowiązujących w tym roku limitach podatkowych, po przekroczeniu których zmieniają się niektóre obowiązki właścicieli firm. To od nich zależą także określone przywileje i uprawnienia związane z wybraną formą rozliczeń. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity na 2025 rok, które bezpośrednio wpływają na zobowiązania na rzecz Urzędu Skarbowego lub ZUS-u.

Progi podatkowe bez zmian

Rozliczający się na zasadach ogólnych w 2025 roku nadal zapłacą podatek dochodowy (PIT) w wysokości 12% a po przekroczeniu limitu 120 000 zł aż 32%.Również kwota wolna od podatku pozostaje na zeszłorocznym poziomie i wciąż wynosi 30 000 zł.



Opodatkowanie według skali podatkowej, zwane również opodatkowaniem na zasadach ogólnych, daje możliwość korzystania z ulg dostępnych dla przedsiębiorców. Tego rodzaju rozwiązania pozwalają obniżyć dochód, co może zapobiec przekroczeniu drugiego progu podatkowego. Dodatkowym atutem jest możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, zwłaszcza gdy jego dochody są niskie lub gdy nie jest zatrudniony.



Możliwość odliczenia kosztów pozwala na zmniejszenie przychodu o wydatki związane z prowadzeniem działalności. Dzięki wyższym kosztom przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą skutecznie obniżyć kwotę należnego podatku.

Próg do VAT-u na dotychczasowym poziomie

Zwolnienie podmiotowe z opłacania podatku VAT dotyczy tych podatników, których roczny przychód nie przekracza 200 000 zł. Utrzymuje się on na tym samym poziomie co w poprzednich latach.



Po osiągnięciu tego limitu konieczna będzie rejestracja w charakterze podatnika VAT czynnego. Status ten wiąże się z dodatkowymi obowiązkami - koniecznością odprowadzania podatku VAT i składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji. Co ważne, przez pierwsze 12 miesięcy od rejestracji obowiązkowe są miesięczne deklaracje.



Zdarza się, że przedsiębiorcy dokonują rejestracji do VAT, mimo że ich obroty nie przekraczają górnego limitu. Jak zauważa Arkadiusz Kacperek, Lider zespołu księgowego z CashDirector S.A., czasami takie rozwiązanie może być dla podatnika korzystne: - Dobrowolna rejestracja jako podatnik VAT czynny opłaca się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca planuje większe zakupy i zamierza odliczyć VAT naliczony. Warto jednak przeanalizować z księgowym wszystkie konsekwencje takiej decyzji, by ocenić, czy w konkretnym przypadku będzie ona rzeczywiście korzystna finansowo i opłacalna w dłuższej perspektywie.



Co ważne, do limitu progu do VAT (200 000 zł) wlicza się także opodatkowany przychód osiągany z prywatnego najmu nieruchomości.



Zaniechanie obowiązku rejestracji do VATu w sytuacji przekroczenia obowiązujących limitów grozi z kolei sankcjami ze strony organów skarbowych.

Ryczałt ewidencjonowany - uwaga na limity!

Przekroczenie limitu 2 mln euro* (8 569 000 PLN) skutkuje koniecznością zmiany formy opodatkowania od kolejnego roku. Mimo że kwota wyrażona w euro nie zmienia się, niższy kurs tej waluty wpłynął na jej wartość w złotówkach, dlatego granica uprawniająca do korzystania z ryczałtu w 2025 zmalała w stosunku do tej obowiązującej w 2024 roku.

*Do przeliczenia na PLN stosuje się średni kurs euro z dnia 1 października 2024 r., który wynosił 4,2846 zł.



Ryczałt jest opłacalną formą opodatkowania dla tych podatników, których działalność nie generuje wysokich kosztów. Chętnie korzystają z niej także przedsiębiorcy działający w branżach przypisanych do niższych niż standardowe stawek podatkowych. Co ważne, w przypadku nieprzekroczenia granicy 200 000 euro, można opłacać go kwartalnie, a to upraszcza kwestie księgowe.

Składka zdrowotna dla ryczałtowca

Składka zdrowotna na ryczałcie: wynosi 9% i jest liczona od procentu przychodu w następujących progach:

60% wynagrodzenia przy przychodach do 60 000 zł,

100% przy przychodach od 60 001 zł do 300 000 zł,

180% przy przychodach powyżej 300 000 zł.

Aby móc w pełni określić jej kwotę, bierze się pod uwagę wartość przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2024 roku. Dane te będą dostępne w połowie stycznia 2025 roku.



Przekroczenie progu przychodów w trakcie roku powoduje obowiązek opłacania wyższej składki zdrowotnej od kolejnego miesiąca. Dlatego tak ważne jest bieżące śledzenie przychodów i ich stała kontrola - obowiązek opłacania wyższej składki obowiązuje już za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie. Warto pamiętać, że w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej konieczne będzie uregulowanie różnicy za miesiące, w których pomimo wyższych przychodów płacono składki w niższej wysokości.

Obroty obowiązujące małych podatników

Mały podatnik PIT/CIT/VAT: Przekroczenie progu 2 mln euro* (8 569 000 PLN) wiąże się z utratą statusu „małego podatnika", co oznacza istotne zmiany w zasadach rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

*Do przeliczenia na złotówki stosuje się średni kurs euro z dnia 1 października 2024 r., który wynosił 4,2846 zł.



Status małego podatnika łączy się z ważnymi przywilejami. Przykładowo mały podatnik VAT może korzystać z rozliczeń kwartalnych czy też kasowej metody rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorcy opłacający PIT mogą w określonych przypadkach łatwiej skorzystać z ulgi na złe długi oraz zastosować jednorazową amortyzację. Z kolei Płatnicy CIT-u płacą niższą od standardowej (19%) stawkę podatku w wysokości 9%.



Jak zauważa Arkadiusz Kacperek: - Status małego podatnika wiąże się z licznymi korzyściami. Warto wiedzieć, że nie dotyczą one wyłącznie kwestii księgowych lub podatkowych. Nierzadko oznaczają także szerszą dostępność do określonych programów dotacyjnych czy innych form wsparcia. Ustawodawca często upraszcza też procedury dla małych podatników, ułatwiając im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku. Decydując o dalszym rozwoju firmy należy mieć na uwadze wszystkie wymienione ułatwienia i korzyści.

PIT kasowy - rozwiązanie dla firm o niskich obrotach

Wprowadzona z końcem 2024 roku kasowa metoda rozliczeń dotyczy tych firm, których przychód w 2024 roku zmieścił się w limicie 1 miliona złotych. Aby skorzystać z PIT-u kasowego należy złożyć pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym do 20 lutego 2025 roku, a jeśli działalność rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego, podatnicy mają czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli działalność. Zgodnie z tą metodą, datą powstania przychodu jest dzień, w którym uregulowano należność. PIT kasowy obejmuje także koszty. Można je odliczyć dopiero po opłaceniu należności na rzecz kontrahenta.

Wakacje składkowe a limit pomocy de minimis

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, której maksymalna wartość dla jednego przedsiębiorcy wynosi 300 000 euro na trzy lata. Taką formę pomocy stanowią także wakacje składkowe, dlatego by przedsiębiorca mógł skorzystać z tej ulgi ZUS, powinien posiadać niewykorzystany limit pomocy de minimis. Musi być on wystarczająco wysoki, by pokryć kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, które przypadają na miesiąc zwolnienia.



Przedsiębiorcy, którzy wyczerpali dopuszczalny limit, nie mogą skorzystać z wakacji składkowych.



Limity obowiązujące podatników w 2025 roku niewiele się zmieniły, mimo to warto je na bieżąco monitorować. Śledzenie wyniku finansowego firmy pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie swoich planów i działań do obowiązujących przepisów oraz efektywne korzystanie z dostępnych ulg i przywilejów.