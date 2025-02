Minister finansów: 240 tys. zł - nowy limit zwolnienia z VAT od 2026 roku. Będą też inne zmiany w podatkach

Od przyszłego roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 tys. zł – powiedział 10 lutego 2025 r. podczas konferencji „Polska. Rok przełomu” minister finansów Andrzej Domański. Obecnie ten limit wynosi 200 tys. zł. Minister Domański zapowiedział także zmiany w podatku miedziowym.

Zmiany w podatkach od 2026 roku. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego nie wpłynie na przedawnienie (będą wyjątki)

W poniedziałek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja "Polska. Rok przełomu" z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Podczas konferencji minister finansów Andrzej Domański zapowiedział kilka zmian w podatkach.



„Proponujemy, aby wszczęcie postępowania związanego z podejrzeniem popełnienia wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego nie wpływało - co do zasady - na termin przedawnienia podatku. Wyjątkiem będą najpoważniejsze przestępstwa, ściśle wyliczone w ustawie. Oznacza to radykalnie zawężenie przesłanki do wydłużania 5-letniego terminu przedawnienia” – powiedział Domański.

Minister Finansów: od 2026 roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego w VAT do 240 tys. zł

Zapowiedział także podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie ten limit to 200 tys. zł.



„Od przyszłego roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 tys. zł” – powiedział minister. Dodał, że "ten limit nie był podnoszony od wielu lat i dzięki temu podniesieniu dziesiątki tysięcy firm będą mogły mieć mniejszą i ograniczoną sprawozdawczość".

💬 Minister @Domanski_Andrz: Przedsiębiorcy powinni skupiać się na prowadzeniu biznesu, a nie na wypełnianiu kolejnych druków. W pierwszym kroku zlikwidujemy obowiązek raportowania ponad 70% tzw. krajowych schematów podatkowych.#RokPrzełomu — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 10, 2025

Będą też zmiany w podatku miedziowym

Domański mówił także o tym, że w MF dokonano przeglądu formuły podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli tzw. podatku miedziowego.

„Widzimy możliwość zmiany formuły podatku miedziowego i zrobimy to od 2026 r. tak, aby podatek był ograniczony. Tak zmienimy formułę tego podatku, aby w roku 2026 wpływy z tego podatku były ograniczone o 0,5 mld zł, a w roku 2027 mogą być niższe o dalsze 700 mln zł” – powiedział Andrzej Domański.

Zapowiedź ograniczenia tzw. podatku Belki

W trakcie swojego wystąpienia minister ponowił zapowiedź ograniczenia podatku od zysków kapitałowych. Nie podał jednak szczegółów.

Zwiększenie limitu wpłat na IKZE

Od 2026 roku nastąpi zwiększenie limitu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Rządowi zależy aby długoterminowe oszczędzania było bardziej opłacalne.

Likwidacja schematów i strategii podatkowych

Minister Domański zapowiedział też likwidację obowiązku raportowania ponad 70% tzw. krajowych schematów podatkowych. Przedsiębiorcy powinni skupiać się na prowadzeniu biznesu, a nie na wypełnianiu kolejnych druków - powiedział minister. Nastąpić też ma likwidacja obowiązku sporządzania strategii podatkowych.

