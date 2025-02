MiCA a podatki od kryptowalut w Polsce – czy czekają nas zmiany?

Rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets) to jeden z najważniejszych aktów prawnych dotyczących rynku kryptowalut w Unii Europejskiej. Od lat było uważnie obserwowane zarówno przez inwestorów, jak i dostawców usług związanych z walutami wirtualnymi (CASP – Crypto-Asset Service Providers). Obie grupy zastanawiały się, jak nowe regulacje wpłyną na ich działalność. MiCA wprowadza kompleksowe zasady dotyczące emisji, obrotu i nadzoru nad kryptoaktywami, zmieniając sposób funkcjonowania branży. Choć rozporządzenie koncentruje się głównie na aspektach prawnych i organizacyjnych, to warto zastanowić się, czy jego wejście w życie może mieć także istotne konsekwencje podatkowe. Czy nowa regulacja wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na polskie przepisy? Czy MiCA wpłynie na opodatkowanie w Polsce? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

rozwiń >

Brak polskiej ustawy dot. kryptowalut rodzi problemy

Polska nie zdążyła przyjąć na czas ustawy implementującej unijne rozporządzenie MiCA przed 30 grudnia 2024 roku. W rezultacie obowiązuje okres przejściowy, podczas którego polskie podmioty zarejestrowane przed końcem 2024 roku mogą operować na dotychczasowych zasadach do czerwca 2025 roku. Oznacza to, że pełne dostosowanie polskiego systemu prawnego, w tym potencjalne zmiany w opodatkowaniu kryptoaktywów, może nastąpić dopiero po tym okresie.



Dlaczego ustawa o kryptoaktywach w Polsce jest tak ważna z perspektywy podatków? Z tego względu, że MiCA reguluje rynek kryptoaktywów w Unii Europejskiej, ale nie odnosi się bezpośrednio do kwestii podatkowych. To polska ustawa może wiele zmienić i na tym trzeba skupić się w dalszej części tego wpisu.

Czym jest polska ustawa o kryptoaktywach i dlaczego jest tak istotna?

Polska ustawa o rynku kryptoaktywów (na razie w fazie projektu) ma na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA do polskiego porządku prawnego. Jej głównym celem jest ustanowienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku kryptoaktywów w Polsce oraz zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów. Kluczowe założenia ustawy obejmują m.in. wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu nadzorczego odpowiedzialnego za monitorowanie rynku kryptoaktywów oraz egzekwowanie przepisów wynikających z rozporządzenia MiCA. Ponadto powinna także w pewnym stopniu obejmować kwestię sankcji administracyjnych i karnych za naruszenie przepisów, które mogą obejmować kary finansowe oraz inne środki dyscyplinujące.



Należy jednak zauważyć, że mimo upływu terminu 30 grudnia 2024 roku, Polska nie zdążyła przyjąć tej ustawy, co skutkuje opóźnieniem w implementacji unijnych regulacji i może prowadzić do niepewności prawnej na rynku kryptoaktywów w kraju. Ponadto nadal na ten moment, czyli 24 lutego 2025 r., nie została ona jeszcze przyjęta. Prowadzone były jednak liczne dyskusje dotyczące wątpliwości, które powstały na podstawie jej dotychczasowych założeń. To właśnie one dotyczą aspektu m.in. możliwych zmian podatkowych.

0,5% opłaty, które może zmienić rynek

Projekt ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce jeszcze w styczniu przewidywał wprowadzenie opłaty nadzorczej dla firm działających w sektorze kryptowalut. Zgodnie z proponowanymi przepisami, podmioty te będą zobowiązane do uiszczania opłaty w wysokości od 500 euro do maksymalnie 0,5% swoich przychodów na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Taka konstrukcja budzi kontrowersje, zwłaszcza wśród kantorów kryptowalutowych, których model biznesowy opiera się na dużych obrotach przy niskich marżach. Naliczanie opłaty od całkowitych przychodów, a nie od faktycznych zysków, może prowadzić do sytuacji, w której koszty nadzoru przewyższą możliwości finansowe tych podmiotów. W efekcie może to doprowadzić do ograniczenia liczby legalnie działających kantorów kryptowalutowych w Polsce oraz wzrostu działalności w szarej strefie. Poniżej znajduje się przepis, który podlegał w tym zakresie rozbudowanym dyskusjom:

Większość mniejszych kantorów i firmy kryptowalutowych może nie przetrwać

Jednym z głównych powodów, dla których małe kantory kryptowalutowe mogą nie przetrwać, jest rosnące obciążenie regulacyjne i finansowe. Nowe przepisy wymagają od nich spełnienia rygorystycznych wymogów licencyjnych, co wiąże się z wysokimi kosztami – zarówno jednorazowymi opłatami za rejestrację, jak i stałymi kosztami nadzoru. Dodatkowo, narzucona przez państwo i opisana powyżej opłata w wysokości do 0,5% przychodów sprawia, że model biznesowy oparty na niskich marżach staje się trudny do utrzymania. Duże giełdy i korporacje mogą łatwiej dostosować się do nowych regulacji dzięki skali działalności i większym zasobom finansowym, podczas gdy mniejsze podmioty często nie mają środków na dostosowanie się do zmian. W efekcie wiele z nich może zniknąć z rynku lub przenieść działalność do szarej strefy, gdzie ryzyko zarówno dla użytkowników, jak i dla samego rynku będzie znacznie większe.

Możliwe, że stablecoiny zostaną opodatkowane?

Wprowadzenie unijnego rozporządzenia może wpłynąć na opodatkowanie handlu stablecoinami w Polsce od 2025 roku. MiCA klasyfikuje tokeny e-pieniężne (EMT) jako pieniądz elektroniczny, co może prowadzić do zmiany ich traktowania podatkowego. Obecnie brak jednoznacznych przepisów w polskim prawie określających neutralność podatkową transakcji z udziałem stablecoinów. W związku z tym istnieje ryzyko, że wymiana kryptowalut na stablecoiny będzie uznawana za zdarzenie podatkowe, generujące przychód podlegający opodatkowaniu.

Podczas konsultacji publicznych nad polską ustawą o rynku kryptoaktywów Maciej Grzegorczyk z Kryptokancelaria.pl zgłosił propozycję, by handel stablecoinami pozostał wolny od opodatkowania. Choć poprawka została zaakceptowana, ustawa wciąż nie weszła w życie, co oznacza, że kluczowy przepis nie został formalnie wdrożony. W praktyce brak jednoznacznych regulacji, które potwierdzałyby neutralność podatkową stablecoinów. Teoretycznie organy skarbowe mogą wydać interpretację korzystną dla podatników. Możliwe jest również stanowisko, że stablecoiny, jako aktywa nieemitowane przez krajowe instytucje finansowe, nie spełniają definicji zawartej w ustawie o usługach płatniczych, na której opiera się polskie prawo w tym zakresie.

Stablecoiny nadal neutralne podatkowo – stanowisko Krajowej Izby Skarbowej z lutego 2025 r.

Początkiem roku Kryptokancelaria.pl zapytała organy podatkowe o stanowisko związane z opodatkowaniem stablecoinów. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wskazała, że wymiana kryptowaluty na stablecoina, takiego jak USDT, pozostaje neutralna podatkowo. Mimo wprowadzenia rozporządzenia MiCA, które klasyfikuje niektóre stablecoiny jako elektroniczny pieniądz (EMT), KIS podkreśla, że dla celów podatkowych kluczowe jest polskie prawo. Obecnie, zgodnie z krajowymi przepisami, stablecoiny są traktowane jako waluty wirtualne, a ich wymiana nie generuje obowiązku podatkowego. Brakuje też konkretnych wytycznych związanych z MiCA pod kątem opodatkowania, co zresztą zostało wskazane przez Krajową Izbę Skarbową. Należy pamiętać, że interpretacja obowiązująca na ten moment może ulec zmianie w przyszłości. Dlatego zaleca się monitorowanie aktualnych regulacji, a w szczególności polskiej ustawy o rynku kryptoaktywów.

W 2025 r. możesz wyliczyć, ile zapłacisz podatku wykorzystując aplikacje np. Kryptopity.pl

W ostatnim czasie popularnym rozwiązaniem stały się aplikacje rozliczające podatek od krypto. Wykorzystują one pliki csv lub API z poszczególnych giełd do określenia kwot niezbędnych do wykazania przed organami podatkowymi. Kryptopity.pl powstały z myślą o osobach prywatnych i firmach inwestujących w cyfrowe aktywa w Polsce. To platforma online, która usprawnia proces rozliczeń podatkowych, eliminując konieczność ręcznych obliczeń i minimalizując ryzyko błędów. Polega to na tym, że podatnik generuje np. klucze API z giełdy, na której wykonywał transakcje. Potem wkleja je do programu, zaznacza okres, z którego chce rozliczyć podatek i klika oblicz.

Dzięki Kryptopity.pl użytkownicy mogą w szybki sposób przygotować wyliczenia pod deklaracje podatkowe zgodne z polskimi przepisami. System automatycznie analizuje transakcje, generując wynik, który można przepisać do dokumentów do złożenia w urzędzie skarbowym, a konkretniej PIT-38. Cały proces jest przejrzysty i szybki – wynik otrzymujesz na maila, razem z zestawieniem transakcji, które zostały wykorzystane do rozliczenia. Warto wspomnieć, że program wykorzystuje do obliczenia tylko transakcje Krypto/FIAT. Pomija z kolei transakcje na parach Krypto/Krypto. Aplikacja obsługuje najważniejsze giełdy, takie jak np. Binance, Bybit czy Zonda przez API oraz pozwala na przystosowanie większości formatów csv do swojego wewnętrznego. Trzeba jednak uważać na jedną istotną kwestię. API pobiera dane maksymalnie do dwóch lat wstecz. Oznacza to, że za lata wcześniejsze trzeba mieć wygenerowane pliki csv.

Przemysław Babiec, Kryptopity.pl