Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

08 października 2025, 15:30
stopy procentowe decyzja rpp 2025
Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pkt. bazowych; stopa referencyjna wyniesie 4,5 proc. w skali rocznej. To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

„Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,5 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 5 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 4 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,6 proc. w skali rocznej” – podał w środę Narodowy Bank Polski w komunikacie.

To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,5 proc.

Obniżki stóp procentowych wchodzą w życie od czwartku.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
Księgowość
Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
08 paź 2025

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pkt. bazowych; stopa referencyjna wyniesie 4,5 proc. w skali rocznej. To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku.
