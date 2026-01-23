REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)

Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 14:00
Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)
Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 23 stycznia 2026 r., że nowe zasady ulgi zwanej Mały ZUS plus mają od 2026 r. ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy ulgi.

rozwiń >

Zmiany w uldze Mały ZUS plus od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi "Mały ZUS plus" według nowych zasad, które określają, jak należy liczyć okresy ulgi.

ZUS poinformował, że nowe przepisy wyzerowały licznik małego ZUS plus. To znaczy, że dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki do ulgi, 1 stycznia 2026 r. otworzył się jej nowy 36-miesięczny ulgowy okres.

Dotyczy to płatników, którzy:
- nigdy nie korzystali z tej ulgi,
- wyczerpali jej okres przed 2026 r. (np. zakończyła się w maju 2025 r.) albo
- teraz opłacają mały ZUS plus.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Na przykład – jak podał ZUS – płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy. Oczywiście musi spełniać pozostałe ustawowe warunki ulgi, które się nie zmieniły.

Niższe składki ZUS przez 36 miesięcy - jak liczyć ulgowe miesiące

Przedsiębiorca ma prawo płacić obniżone składki ZUS przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do tych 36 miesięcy kalendarzowych ulgi wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z tej ulgi przez co najmniej jeden dzień. Zaś do 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień.

Kiedy zacznie się pierwszy okres 60 miesięcy

ZUS wyjaśnił, że pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od tego miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej razem z ulgą mały ZUS plus. Kolejny okres zacznie się od pierwszego miesiąca, w którym zacznie prowadzić lub będzie kontynuować działalność po upływie poprzedniego 60-miesięcznego okresu.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Trzeba zgłosić się do ZUS

ZUS informuje, że przedsiębiorca, który w grudniu nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2026 roku płacić ulgowe składki, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do końca stycznia 2026 r. Do tego dnia musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem małego ZUS plus, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592.

Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi do końca 2025 r. i nadal spełnia jej warunki, nie musi składać nowego zgłoszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS radzi: można skorygować zgłoszenie

ZUS wyjaśnia, że z powodu opisywanej zmiany przepisów w zakresie ulgi Mały ZUS plus - płatnicy składek którzy złożyli w styczniu 2026 r. dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12 mogą dokonać korekty zgłoszenia jeśli chcą skorzystać z ulgi. Osoby te mogą zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/0592 pod warunkiem spełniania ustawowych warunków i dokonania tego zgłoszenia do końca stycznia 2026 r.

Rozpoczęcie lub wznowienie działalności po 31 stycznia 2026 r.

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2026 roku lub spełni warunki do korzystania z „małego ZUS plus” w innym miesiącu, to dokumenty musi przekazać do 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do objęcia ulgą.

Każdego obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi

Wielu przedsiębiorców wystąpiło do ZUS wnioskiem o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji, czy i na jakich zasadach mogą przystąpić do „małego ZUS plus”. Muszą pamiętać, że ich również obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi, nawet jeśli oczekują jeszcze na interpretację. Jeśli spóźnią się ze zgłoszeniem do ZUS, nie będą mogli skorzystać z ulgi w całym 2026 roku.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Ważne

ZUS podkreśla, że każdy przedsiębiorca, który korzysta w styczniu z ulgi „Mały ZUS plus”, musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formach opodatkowania działalności gospodarczej i podstawie wymiaru składek. Przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego.

Kto może korzystać z ulgi Mały ZUS plus

Ulga „Mały ZUS plus” pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Liczy się je od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia tej działalności. Przy czym minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni. Z „małego ZUS plus” można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek, które liczy się od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne, a także emerytura czy renta.

Kto nie ma prawa korzystać z ulgi Mały ZUS plus

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:
- rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,
- prowadzili inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność gospodarczą dla byłego lub obecnego pracodawcy jeśli robi to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ile wyniosą ulgowe składki w 2026 roku?

Kwota składek dla przedsiębiorców korzystających z ulgi Mały ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2026 roku podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale od 1441,80 zł do 5652 zł- bo minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

Ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
23 sty 2026

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.
Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)
23 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 23 stycznia 2026 r., że nowe zasady ulgi zwanej Mały ZUS plus mają od 2026 r. ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy ulgi.
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.

REKLAMA

Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Zwolnienie z obowiązkowego KSeF w 2026 roku. Jak liczyć sprzedaż do limitu 10 000 zł? Od kiedy po przekroczeniu limitu trzeba fakturować w KSeF?
22 sty 2026

Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.
Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z konsumentami sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
22 sty 2026

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?

REKLAMA

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
22 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.
Od kiedy będzie dostępny Twój e-PIT za rok 2025? Resort przypomina: nie wszystkie PIT-y zatwierdzą się automatycznie
22 sty 2026

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, zostaną udostępnione wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok – podało w czwartek MF. Z usługi mogą korzystać zarówno podatnicy indywidualni, jak i przedsiębiorcy.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA