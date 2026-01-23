Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 23 stycznia 2026 r., że nowe zasady ulgi zwanej Mały ZUS plus mają od 2026 r. ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy ulgi.

rozwiń >

Zmiany w uldze Mały ZUS plus od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi "Mały ZUS plus" według nowych zasad, które określają, jak należy liczyć okresy ulgi.



ZUS poinformował, że nowe przepisy wyzerowały licznik małego ZUS plus. To znaczy, że dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki do ulgi, 1 stycznia 2026 r. otworzył się jej nowy 36-miesięczny ulgowy okres.



Dotyczy to płatników, którzy:

- nigdy nie korzystali z tej ulgi,

- wyczerpali jej okres przed 2026 r. (np. zakończyła się w maju 2025 r.) albo

- teraz opłacają mały ZUS plus.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Na przykład – jak podał ZUS – płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy. Oczywiście musi spełniać pozostałe ustawowe warunki ulgi, które się nie zmieniły.

Niższe składki ZUS przez 36 miesięcy - jak liczyć ulgowe miesiące

Przedsiębiorca ma prawo płacić obniżone składki ZUS przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do tych 36 miesięcy kalendarzowych ulgi wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z tej ulgi przez co najmniej jeden dzień. Zaś do 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień.

Kiedy zacznie się pierwszy okres 60 miesięcy

ZUS wyjaśnił, że pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od tego miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej razem z ulgą mały ZUS plus. Kolejny okres zacznie się od pierwszego miesiąca, w którym zacznie prowadzić lub będzie kontynuować działalność po upływie poprzedniego 60-miesięcznego okresu.

REKLAMA

Trzeba zgłosić się do ZUS

ZUS informuje, że przedsiębiorca, który w grudniu nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2026 roku płacić ulgowe składki, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do końca stycznia 2026 r. Do tego dnia musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem małego ZUS plus, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592.



Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi do końca 2025 r. i nadal spełnia jej warunki, nie musi składać nowego zgłoszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS radzi: można skorygować zgłoszenie

ZUS wyjaśnia, że z powodu opisywanej zmiany przepisów w zakresie ulgi Mały ZUS plus - płatnicy składek którzy złożyli w styczniu 2026 r. dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12 mogą dokonać korekty zgłoszenia jeśli chcą skorzystać z ulgi. Osoby te mogą zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/0592 pod warunkiem spełniania ustawowych warunków i dokonania tego zgłoszenia do końca stycznia 2026 r.

Rozpoczęcie lub wznowienie działalności po 31 stycznia 2026 r.

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2026 roku lub spełni warunki do korzystania z „małego ZUS plus” w innym miesiącu, to dokumenty musi przekazać do 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do objęcia ulgą.

Każdego obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi

Wielu przedsiębiorców wystąpiło do ZUS wnioskiem o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji, czy i na jakich zasadach mogą przystąpić do „małego ZUS plus”. Muszą pamiętać, że ich również obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi, nawet jeśli oczekują jeszcze na interpretację. Jeśli spóźnią się ze zgłoszeniem do ZUS, nie będą mogli skorzystać z ulgi w całym 2026 roku.

Ważne ZUS podkreśla, że każdy przedsiębiorca, który korzysta w styczniu z ulgi „Mały ZUS plus”, musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formach opodatkowania działalności gospodarczej i podstawie wymiaru składek. Przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego.

Kto może korzystać z ulgi Mały ZUS plus

Ulga „Mały ZUS plus” pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Liczy się je od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia tej działalności. Przy czym minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni. Z „małego ZUS plus” można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek, które liczy się od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.



Trzeba pamiętać, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne, a także emerytura czy renta.

Kto nie ma prawa korzystać z ulgi Mały ZUS plus

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

- rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,

- prowadzili inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).



Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność gospodarczą dla byłego lub obecnego pracodawcy jeśli robi to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ile wyniosą ulgowe składki w 2026 roku?

Kwota składek dla przedsiębiorców korzystających z ulgi Mały ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2026 roku podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale od 1441,80 zł do 5652 zł- bo minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.



Ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.