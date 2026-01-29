REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz

KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz

29 stycznia 2026, 17:54
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Masz dość e-maili z fakturami? Przez KSeF 2.0 będzie ich jeszcze więcej - czeka nas drugi obieg i wizualizacje faktur poza KSeF
Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych maili i papierologii. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Rzeczywistość weryfikuje jednak te plany. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie w relacjach z klientem. Zamiast uproszczenia, czeka nas „wizualizacja faktury” i dublowanie pracy. KSeF stanie się tylko smutnym obowiązkiem, a biznes i tak będzie toczył się na skrzynkach mailowych.

Miał być koniec z PDF-ami i zbieraniem faktur z e-maila, kont w portalach rozliczeniowych itp. Ale będzie tego jeszcze więcej

Wizja roztaczana przez urzędników była kusząca: logujesz się do jednego systemu i widzisz wszystko. Faktury za prąd, leasing, paliwo i usługi IT – wszystko w jednym miejscu, gotowe do pobrania i opłacenia. Żadnego szukania w SPAM-ie, żadnego dzwonienia z pytaniem „czy faktura dotarła?”. KSeF 2.0, który wejdzie w życie obowiązkowo w 2026 roku (luty dla dużych, kwiecień dla reszty), miał być cyfrowym sercem polskiego biznesu.

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Wygląda jednak na to, że pacjent będzie miał dwa serca, co rzadko kończy się dobrze dla organizmu. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci więksi, wystawiający tysiące faktur miesięcznie, już teraz zapowiadają: KSeF traktujemy jako wymóg prawny, ale faktury do klientów będziemy wysyłać „po staremu”. To znaczy "wizualizacje faktur", bo formalnie faktury będą tylko w KSeF. A dlaczego i skąd takie zapowiedzi? Bo nikt nie wierzy, że przeciętny Kowalski prowadzący firmę budowlaną będzie codziennie logował się na rządowe serwery, by sprawdzić, czy ma coś do zapłaty.

KOMPLET KSEF - WDROŻENIE W FIRMIE

Wizualizacja faktury, czyli stara faktura, która fakturą w KSeF 2.0 nie jest - niezłe zamieszanie, prawda?

Tutaj na scenę wchodzi nowe, kluczowe pojęcie: wizualizacja faktury. Ponieważ zgodnie z nowymi przepisami, w znaczeniu prawnym i prawidłowo wystawioną fakturą będzie ustrukturyzowany plik w KSeF, to, co otrzymamy na maila, nie może się już tak oficjalnie nazywać.

Firmy znalazły więc furtkę. Będą wysyłać nam dokumenty wyglądające identycznie jak dotychczasowe PDF-y – z NIP-em, pozycjami i kwotą do zapłaty – ale z dopiskiem „Wizualizacja faktury” lub „Załącznik do faktury KSeF”. Zresztą - jak zwał, tak zwał, kreatywność może prowadzić do różnego nazewnictwa, ale nie będzie to już formalna faktura. Prawnie jest to tylko obrazek informacyjny. Księgowo – dokument bez znaczenia (bo liczy się to, co w KSeF). Ale biznesowo? To właśnie ten dokument w praktyce jeszcze pewnie długo będzie podstawą do wykonania przelewu.

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Tworzy się więc absurdalny dualizm zamiast ułatwienia. Mamy supernowoczesny system państwowy, w którym odbywa się ruch formalny, oraz równoległy drugi obieg wizualizacji faktur w mailach i systemach fakturowania. W tym świetle KSeF 2.0 nie wygląda na ułatwienie, ale kolejny formalny obowiązek względem państwa i triumf fiskalizmu.

Strach o płynność finansową przyczyną drugiego obiegu wizualizacji faktur - więksi gracze nie wierzą w KSeF 2.0

Skąd ten opór przed pełnym przejściem na KSeF? Odpowiedź jest prosta: obieg kasy w firmie. Duże firmy leasingowe, telekomy czy dostawcy mediów panicznie boją się zatorów płatniczych. Doskonale wiedzą, że zmiana przyzwyczajeń klientów trwa miesiącami. Jeśli przestaną wysyłać maile z załącznikami, a jedynie wyślą plik do rządowej chmury, wielu kontrahentów po prostu zapomni zapłacić - bo nie sprawdzi w KSeF, albo w początkowym okresie nie będzie potrafiło.

Zwłaszcza, że szef KAS niedawno przecież otwarcie przyznał, że do końca 2026 rok przedsiębiorcy nie będą karani za KSeF, jeżeli nie dopełnią tam obowiązków - pisaliśmy o tym niedawno w innym tekście. To tym bardziej budzi niepokój masowych wystawców faktur. Skoro samo państwo przyznaje, że cały obecny rok 2026 to taki nieoficjalny okres przejściowy i mruga okiem do przedsiębiorców, że nikomu głowy nie urwie jeszcze w tym roku za nieprawidłowości w KSeF - to dlaczego w KSeF mieliby wierzyć sami przedsiębiorcy? Przynajmniej już w 2026 roku.

– Nie możemy sobie pozwolić na to, by klient tłumaczył się brakiem dostępu do Internetu czy awarią po stronie ministerstwa, albo trudnościami w zalogowaniu – to głosy przedsiębiorców. Dlatego wolą dublować faktury wystawiane w KSeF i wysyłać wizualizacje, niż ryzykować utratę płynności.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

KSeF jako cyfrowy magazyn, do którego nikt nie zagląda, chyba że już bezwzględnie musi

Co to oznacza dla przeciętnego przedsiębiorcy? Że obietnica "jednego okienka” do faktur na razie leży w gruzach. Zamiast uproszczenia, księgowi będą mieli dwa razy więcej pracy przy weryfikacji. Trzeba będzie sprawdzić, czy „wizualizacja” z maila zgadza się z tym, co widnieje w KSeF albo przeciwnie - jeżeli przedsiębiorca będzie sumienny i będzie sprawdzał w KSeF, czy ma coś do opłacenia, to gdy otrzyma od kontrahenta innym kanałem komunikacji wizualizację - będzie sprawdzał, czy to już to samo, co płacił na podstawie faktury w KSeF, czy jeszcze inna należność. To zajmie czas.

KSeF, zamiast stać się centrum fakturowania i analityki dla firm, może zostać zredukowany do roli wielkiego, cyfrowego archiwum dla Urzędu Skarbowego. Będziemy tam wrzucać legalne faktury, bo musimy, żeby nie dostać kary (przynajmniej po 2026 roku).

Miał być skok w nowoczesność, a szykuje nam się cyfryzacja biurokracji, w której technologia zamiast zastępować stare procesy, jedynie dokłada nową warstwę obowiązków. KSeF 2.0 wchodzi w życie już zaraz, teraz, ale polski biznes zostanie w epoce PDF-a jeszcze bardzo długo.

Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
Od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast
Od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa. Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo
Księgowość
KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz
29 sty 2026

Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych maili i papierologii. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Rzeczywistość weryfikuje jednak te plany. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie w relacjach z klientem. Zamiast uproszczenia, czeka nas „wizualizacja faktury” i dublowanie pracy. KSeF stanie się tylko smutnym obowiązkiem, a biznes i tak będzie toczył się na skrzynkach mailowych.
Firmy pod presją KSeF i przepisów. Rzecznik MŚP pomaga przetrwać zmiany
29 sty 2026

W obliczu dynamicznych zmian w prawie gospodarczym i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców odgrywa kluczową rolę w ochronie praw firm. Biuro Rzecznika intensyfikuje działania na rzecz uproszczenia procedur, zwiększenia pewności prawa i wsparcia przedsiębiorców w praktyce.
Jedno z rodziców rozlicza się według skali, a drugie liniowo. Co z ulgą na dziecko?
29 sty 2026

Mimo że ulga na dziecko jest najczęściej stosowaną przez polskich podatników ulgą, nie każdy może z niej skorzystać. Takiej możliwości nie mają np. osoby opodatkowanie liniowo. Jednak co w przypadku, gdy jeden z małżonków jest opodatkowany według skali, a drugi liniowo?
Darowizna od siostry pozostającej w związku małżeńskim. Skarbówka wyjaśnia zasady podatkowe
29 sty 2026

Darowizny w rodzinie niemal zawsze budzą ogromne emocje. Zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą wysokie kwoty, wspólność majątkowa małżeńska i pytanie, czy skarbówka nie upomni się o swoje. Najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet przy darowiźnie z majątku wspólnego można spać spokojnie, o ile spełni się konkretne warunki.

VAT w Szwajcarii wynosi 8,1 proc. Będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. rocznie. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
29 sty 2026

Ze względu na pogarszającą się sytuację geopolityczną Szwajcaria zamierza zwiększyć od 2028 r. wydatki na obronę i bezpieczeństwo o 31 mld franków szwajcarskich (40,4 mld dol.), a w ich finansowaniu ma pomóc podniesienie podatku od towarów i usług – poinformował w 28 stycznia 2026 r. rząd w Bernie.
KSeF nie bierze jeńców, czyli gdzie ucieknie Twój czas?
28 sty 2026

Dla wielu przedsiębiorców KSeF to przede wszystkim widmo rewolucji technologicznej, dodatkowych procedur i kosztów. Jednak im głębiej analizujemy zasady jego działania, tym wyraźniej widać, że przede wszystkim, to próba dla efektywności Twojego zespołu.
Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w opodatkowaniu programów motywacyjnych w 2026 r. Zmiany dotkną firmy, spółki, pracowników, menadżerów i współpracujących na B2B
28 sty 2026

Ministerstwo Finansów bierze pod lupę programy motywacyjne (lojalnościowe) w firmach. W 2026 r. chce ukrócić wykorzystywanie tych programów przez przedsiębiorstwa i pracowników do korzystniejszego opodatkowania. Projektowane zmiany dotkną firmy, spółki, pracowników, menadżerów i współpracujących na B2B.
Czy od alimentów na dzieci płaci się podatek? Kiedy alimenty podlegają opodatkowaniu? Wpływ dochodów rodzica na rozliczenie z urzędem
28 sty 2026

Kwestia zaliczania alimentów do dochodu rodzica bywa problematyczna podczas ubiegania się o wsparcie socjalne. Wątpliwości budzi przede wszystkim status prawny tych środków - czy ze względu na swój cel powinny być wyłączone z bilansu zysków opiekuna, czy wręcz przeciwnie. W jakich okolicznościach przepisy nakazują traktować alimenty jako dochód rodzica?

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami można odliczyć w PIT. Klimatyzacja, ogrzewanie, okna, podłogi, wyposażenie łazienki, kuchni i inne
28 sty 2026

Wydatki na przedmioty, urządzenia, czy nawet roboty budowlane ułatwiające życie niepełnosprawnym można odliczyć w PIT. Brzmi to trochę jak bajka ale wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa o PIT). Ta ulga podatkowa przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami jest potocznie nazywana ulgą rehabilitacyjną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej od lat w swoich urzędowych interpretacjach podatkowych wskazuje jakie przedmioty i urządzenia – w jakich konkretnych sytuacjach i pod jakimi warunkami – można odliczyć w ramach tej ulgi. W tym artykule zajmiemy się w szczególności wydatkami na adaptacje i wyposażenie mieszkań lub domów mieszkalnych dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatników lub osób przez podatników utrzymywanych.
Na początku roku warto dopilnować tych spraw, by nie tracić co miesiąc na podatku. Dotyczy każdego pracownika i zleceniobiorcy
27 sty 2026

Pracownicy i zleceniobiorcy, mimo że w trakcie roku nie muszą sami odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, mogą wpłynąć na wysokość przelewu, który wpłynie na ich konta, składając niezbędne wnioski i oświadczenia podatkowe. Jak to zrobić?
