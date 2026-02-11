Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych we wtorek przyjęła poprawki do projektu ustawy zwalniającej z podatku nagrody przyznawane olimpijczykom oraz uczestnikom olimpiad specjalnych. Projekt wróci teraz pod obrady plenarne Sejmu.

We wtorek Komisja Finansów Publicznych (KFP) omawiała projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem projektu jest zwolnienie z podatku nagród otrzymanych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego za wyniki na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, a także nagród otrzymanych od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska za wyniki na igrzyskach głuchych i światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Zmiany w terminie wejścia w życie przepisów

W trakcie obrad komisja przyjęła poprawki do projektu nowelizacji. Wśród nich jest m.in. zmiana terminu wejścia w życie nowych przepisów. W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r., a przyjęta przez KFP poprawka zmienia ten termin na dzień następujący po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Oddzielne przepisy dla różnych grup sportowców

Komisja opowiedziała się też za rozdzieleniem przepisów o nagrodach dla olimpijczyków i paraolimpijczyków od zapisów o laureatach olimpiad głuchych i olimpiad specjalnych.

Projekt wraca do Sejmu

Projekt ustawy wróci teraz pod obrady plenarne Sejmu na drugie czytanie.

