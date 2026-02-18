REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » 40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów

40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów

18 lutego 2026, 13:43
40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy
40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy
Wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów mają być opodatkowane akcyzą w wysokości 40 zł - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Jednocześnie z daniny zwolnione będą wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów.

W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Nowe regulacje dotyczące wkładów do e-papierosów

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji, projekt wprowadza definicję nowego rodzaju wyrobów akcyzowych - wkładów do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Zaliczone do nich mają być wszystkie zbiorniki, a także inne wyroby na płyn do papierosów elektronicznych, które mogą być stosowane jako wkłady, w tym również puste zbiorniki. Stawka podatku ma być równa do obecnie stosowanej dla wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych, czyli 40 zł za sztukę.

Obecnie niektóre wkłady objęte są definicją jednorazowych i wielorazowych e-papierosów. Zgodnie z projektem definicja ta się zmieni, aby wyłączyć z niej te wkłady. Natomiast płyn zawarty we wkładach pozostanie wyrobem akcyzowym podlegającym opodatkowaniu, nie zmienią się też zasady obciążania jednorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł.

Zasady opodatkowania płynów i wkładów

Resort finansów podkreślił, że opodatkowane akcyzą pozostaną wielorazowe e-papierosy, ale tylko te z zamontowanymi na stałe zbiornikami lub innymi wyrobami na płyn do papierosów elektronicznych. Z podatku zwolnione zostaną natomiast wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów (tzw. doły i bazy). Urządzenia wielofunkcyjne pozostaną objęte akcyzą, bez względu na to czy wkłady na płyn do papierosów elektronicznych (zbiorniki lub inne wyroby) zostały w nich zamontowane na stałe, czy nie.

„Brak zmian w opodatkowaniu urządzeń wielofunkcyjnych analogicznych do zmian w opodatkowaniu e-papierosów wynika z tego, że urządzenia wielofunkcyjne służą do waporyzacji nie tylko płynu do papierosów elektronicznych, ale również wyrobów nowatorskich. Należy ponadto zauważyć, że urządzenia wielofunkcyjne są towarem niszowym, o marginalnym udziale w sprzedaży” - stwierdziło MF w OSR.

Do wkładów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji akcyzowych, ewidencji, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Proponuje się, aby znowelizowane przepisy weszły w życie z zachowaniem 6 miesięcznego okresu vacatio legis. Natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej wejdą w życie przepisy przejściowe, które mają umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Księgowość
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
18 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i dotyczy już zeznań składanych wiosną 2026 r.
Nowości w raportowaniu danych księgowych w 2026 roku: JPK CIT dużo zmieni w firmach i biurach rachunkowych. PKPiR tylko cyfrowo
17 lut 2026

Obok wejścia w życie obowiązkowego KSeF, rok 2026 przynosi również istotne zmiany w obszarze elektronicznego raportowania danych księgowych. Jednym z największych wyzwań dla firm i biur rachunkowych jest wprowadzenie nowych obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). W szczególności chodzi o JPK_CIT oraz kolejne struktury obejmujące zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość.
KSeF w praktyce: Problemy wynikające z wirtualnego otrzymania faktury w KSeF
17 lut 2026

Otrzymywanie wirtualne, w dodatku z mocy prawa, prywatnego dokumentu (faktury VAT), w dodatku bez obowiązku lub możliwości zapoznania się z jego treścią, jest najważniejszym (choć nie jedynym) kuriozum KSeFu – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Programy motywacyjne z akcjami pod lupą skarbówki. Przełomowa interpretacja KIS i nadchodząca reforma 2026
17 lut 2026

Programy motywacyjne oparte na akcjach i instrumentach finansowych obejmują dziś nie tylko top management, ale także kluczowych specjalistów. Wraz z rosnącą popularnością tych rozwiązań oraz zapowiedzią reformy ich opodatkowania od 2026 r., firmy i pracownicy zadają jedno zasadnicze pytanie: kiedy powstaje przychód i jak go prawidłowo rozliczyć? Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS rzuca na to zagadnienie nowe światło – ale jednocześnie zapowiedzi Ministerstwa Finansów studzą optymizm.

Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny
17 lut 2026

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur z Login.gov.pl to przełom dla firm i księgowych. Nowe metody uwierzytelniania mają rozwiązać problemy z dostępem do systemu i usprawnić codzienną pracę z e-fakturami.
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
17 lut 2026

Podatnicy w niespełna dwie doby złożyli już ponad 1 mln deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił, że pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku.
Ulga mieszkaniowa – jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
18 lut 2026

Od 15 lutego 2026 roku polscy podatnicy mogą już składać rozliczenie podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Niewielu jednak pamięta, że może skorzystać z ulgi, która pozwala odliczyć wydatki poniesione na wyposażenie i remont mieszkania lub domu. W katalogu wydatków, które można uwzględnić w PIT są sprzęty takie jak pralka, zmywarka, elementy wyposażenia kuchni czy meble wykonane na zamówienie.
Prawo do ulgi na powrót może dokumentować wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
16 lut 2026

Jak udokumentować prawo do ulgi na powrót? To pytanie zadaje sobie wielu podatników, którzy wrócili do Polski z emigracji i chcieliby skorzystać z tej preferencji w ramach dokonywanego rozliczenia podatkowego.

Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej
18 lut 2026

Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która ma poprawić relacje z podatnikami i zwiększyć skuteczność fiskusa. W projekcie są m.in. zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.
Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
16 lut 2026

Aż 56 proc. badanych boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research. Według autorów badania wynika to m.in. stąd, że 38 proc. badanych nie wie, czy zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych.
