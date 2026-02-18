40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów

Wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów mają być opodatkowane akcyzą w wysokości 40 zł - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Jednocześnie z daniny zwolnione będą wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów.

W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Nowe regulacje dotyczące wkładów do e-papierosów

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji, projekt wprowadza definicję nowego rodzaju wyrobów akcyzowych - wkładów do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Zaliczone do nich mają być wszystkie zbiorniki, a także inne wyroby na płyn do papierosów elektronicznych, które mogą być stosowane jako wkłady, w tym również puste zbiorniki. Stawka podatku ma być równa do obecnie stosowanej dla wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych, czyli 40 zł za sztukę.

Obecnie niektóre wkłady objęte są definicją jednorazowych i wielorazowych e-papierosów. Zgodnie z projektem definicja ta się zmieni, aby wyłączyć z niej te wkłady. Natomiast płyn zawarty we wkładach pozostanie wyrobem akcyzowym podlegającym opodatkowaniu, nie zmienią się też zasady obciążania jednorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł.

Zasady opodatkowania płynów i wkładów

Resort finansów podkreślił, że opodatkowane akcyzą pozostaną wielorazowe e-papierosy, ale tylko te z zamontowanymi na stałe zbiornikami lub innymi wyrobami na płyn do papierosów elektronicznych. Z podatku zwolnione zostaną natomiast wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów (tzw. doły i bazy). Urządzenia wielofunkcyjne pozostaną objęte akcyzą, bez względu na to czy wkłady na płyn do papierosów elektronicznych (zbiorniki lub inne wyroby) zostały w nich zamontowane na stałe, czy nie.

REKLAMA

„Brak zmian w opodatkowaniu urządzeń wielofunkcyjnych analogicznych do zmian w opodatkowaniu e-papierosów wynika z tego, że urządzenia wielofunkcyjne służą do waporyzacji nie tylko płynu do papierosów elektronicznych, ale również wyrobów nowatorskich. Należy ponadto zauważyć, że urządzenia wielofunkcyjne są towarem niszowym, o marginalnym udziale w sprzedaży” - stwierdziło MF w OSR.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do wkładów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji akcyzowych, ewidencji, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Proponuje się, aby znowelizowane przepisy weszły w życie z zachowaniem 6 miesięcznego okresu vacatio legis. Natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej wejdą w życie przepisy przejściowe, które mają umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów.